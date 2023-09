Le pack PS5 + FC24 est à prix cassé sur Amazon uniquement durant les French Days

Amazon célèbre les French Days et vous permet de réaliser une économie de 120 € sur l’achat d’un pack PlayStation contenant le nouveau FC24 (anciennement FIFA).

Vous n’avez pas encore franchi le pas vers les consoles next-gen et souhaitez jouer au dernier jeu de football ? Vous tombez bien ! Amazon vous propose de réaliser une belle économie mais elle ne durera pas longtemps. On vous explique ici comment en profiter.

Le pack PS5 + FC24 à moins de 500 €

Il s’agit d’une des plus belles promotions des French Days pour le moment. Alors que la PlayStation avec un jeu coûte habituellement 619,99 €, Amazon abaisse son prix à 499,99 € soit une baisse totale de 19% (120 €).

Seul bémol pour les amateurs de jeux en édition physique, celui inclus dans le pack sera une édition digitale… Toutefois, il convient de rappeler qu’habituellement, la console (avec lecteur) coûte déjà en elle-même plus de 500 € : l’avoir avec un jeu pour moins cher est ce qui ressemble à une très bonne affaire.

Un bien joli pack pour jouer à Fif… FC24 tout le week-end.

Pourquoi acheter la PlayStation 5 ?

Vous avez peut-être suivi ces derniers temps avec un vif intérêt toutes les actualités autour de XBOX, du rachat d’Activision, de son Game Pass et de la sortie de Starfield. On pourrait alors se dire : « A quoi bon acheter une PS5 ? ».

Tout d’abord, les jeux exclusifs à Sony. Dans la « guerre des consoles », Sony possède un avantage de taille : certains jeux ne sont disponibles que sur les appareils de la marque… Là où les jeux XBOX sortent également sur PC.

Ainsi, si vous voulez jouer au prochain jeu Spider-Man ou jouer à The Last of Us 2, vous n’aurez d’autre choix que d’acheter une PlayStation 5.

De plus, le firmware de la console a récemment évolué et vous permet de jouer ou de regarder des films avec un son Dolby ATMOS (un son 3D immersif) : un véritable plus pour les jeux d’horreurs notamment.

Un son immersif pour profiter des stades de FC24 ou se faire peur sur Resident Evil 4… au choix.