Samsung Galaxy S21 FE : Rakuten casse le prix du smartphone et brade son stock pour la rentrée

Vous voulez acheter un smartphone pour la rentrée ? Rakuten vient de passer en mode promo et casse le prix du Samsung Galaxy S21 FE. La marque propose également sa propre promo tout en vous faisant des cadeaux en plus : elle est pas belle la vie ?

Alors qu’Apple s’apprête à annoncer son iPhone 15 et conquérir le coeur (et le portefeuille) de nombreux clients, Samsung passe à l’attaque et baisse le prix du Samsung Galaxy S21 FE et vous offre des écouteurs d’une valeur de 150 € !

Rakuten profite également de cette baisse tarifaire pour ajouter sa promo et casser le prix du smartphone. On vous explique ici comment profiter des offres.

Le Samsung Galaxy S21 FE 128Go à moins de 400 €

Alors que le Samsung Galaxy S21 FE coûtait encore 549 € il y a quelques jours, la marque a décidé de réduire le prix à 399 € et de vous offrir des Galaxy Buds 2 avec ! Vous pourrez en plus profiter de réduction supplémentaire si vous rendez un smartphone ou une tablette en retour.

Une paire en cadeau : ça ne se refuse pas.

Mais pour celles et ceux qui ne voudraient ni rendre un smartphone, ni des écouteurs gratuits : Rakuten est la solution !

En effet, le site d’e-commerce ajoute une réduction à celle de Samsung et passe le prix à 339 € soit 60 € de moins que le site officiel !

Un smartphone bon smartphone pas cher

Le Samsung Galaxy S21 FE est une très bonne alternative aux smartphones les plus chers d’aujourd’hui sans pour autant (trop) mettre la main au portefeuille. 128 Go de stockage, 6 Go de RAm, une batterie 4500 mAh, un capteur photo de 12 MP et une compatibilité à la recharge sans fil : le Samsung Galaxy S21 FE possède tout d’un grand… sauf le prix.

Vu que vous allez y mettre une coque… rose, vert, noir ou blanc : autant prendre le moins cher.

Les plus Qualité écran,

Bonne qualité photo,

Certification IP68. Les moins Pas de port Micro SD.