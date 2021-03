Voici une remise à ne pas manquer pour ceux qui recherchent un oreiller à mémoire de forme personnalisable. Découvrez comment profiter d’une promotion exceptionnelle et jamais vue de –45% sur l’oreiller Emma. Durée et stock très limités.

La société Emma est notée plus de 4,5/5 sur plus de 11 000 avis sur Trustpilot

De nombreuses personnes souffrent de troubles du sommeil ou de douleurs au dos ou aux cervicales. De nombreuses raisons peuvent en être à l’origine. Dans certains cas, cela peut venir d’une mauvaise literie… ou d’un mauvais oreiller. C’est en effet souvent un aspect méconnu mais c’est notre oreiller qui va positionner notre tête dans une bonne position ou pas. Si la tête n’est pas bien alignée avec la colonne vertébrale alors les cervicales et le dos peuvent devenir douloureux. C’est là qu’intervient l’oreiller à mémoire de forme Emma.

L’oreiller Emma à 37,95 euros, une offre exceptionnelle

Vendu normalement au prix de 69 euros, vous pouvez profiter de notre bon plan pour une remise de -45% pour un prix final de 37,95 euros. Pour cela, il vous suffit d’introduire le code promotionnel : DEALABSOREILLER lors de votre achat sur le site du fabriquant. L’oreiller à mémoire Emma est composé de plusieurs couches pour s’adapter parfaitement à votre nuque en apportant un maintien et une posture parfaite durant la nuit.

Selon la position dans laquelle vous dormez normalement, vous pourrez retirer une ou deux couches pour que votre nuque soit parfaitement alignée et ainsi réduire, voire faire disparaître, vos douleurs de dos et de cervicales durant la journée. Notez que l’oreiller régule aussi l’humidité et la température pour un confort sans précédent. Son système de mémoire de forme répartit la pression de votre tête de manière optimale. Enfin, si vous avez encore un doute, sachez que vous pouvez profiter de 100 nuits d’essai. Si, durant ce laps de temps vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez demander un remboursement intégral.

Même lors du Blackfriday 2020, le produit n’était pas autant remisé. Il était proposé à 39€.

N’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs oreillers pour vous aider à bien choisir le modèle le mieux adapté à vos besoins.