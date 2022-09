Avec la capacité de visionner des films et plus de 200 chaines disponibles sur n’importe quel format (tablette, smartphone, TV, ordinateur…) à moins de 10€ par mois, Mondial TV fait fort. Mais ce qui est encore meilleur, c’est de savoir qu’en ce moment, vous pourrez profiter de l’intégralité des capacités de Mondial TV gratuitement pendant 2 jours ! L’occasion de découvrir cette façon révolutionnaire de regarder la télé.

Quand on n’est pas chez soi, il y a bien des moments durant lesquels on aimerait regarder la TV. La TV est en langue étrangère ou vous n’avez tout simplement pas d’accès à une TV ? Pour remédier à cela, il existe des plateformes qui proposent un accès à différentes chaines du câble, que ce soit des chaînes françaises ou étrangères. Parmi ces plateformes, Mondial TV est l’une des plus complètes du marché, présentant un rapport qualité/prix très avantageux. Nous allons vous parler de cette fameuse offre qui est en cours chez Mondial TV, et de son intérêt.

En ce moment, vous pouvez profiter d’une offre de deux jours gratuits sur l’application Mondial TV, afin de visionner la TV ou des films depuis n’importe quel écran ! Comme ça, vous pourrez regarder la TV d’où vous souhaitez au lieu de perdre votre temps sur internet par exemple.

Mondial TV : une application polyvalente

Vous l’aurez compris, Mondial TV est une application qui vous permet de regarder la télé depuis n’importe où, sur n’importe quelle plateforme. En effet, comme elle se présente sous forme d’application, elle peut être installée sur la tablette, sur votre smartphone, sur un ordinateur ou même sur une Smart TV. Mais qu’est-ce qu’offre cette application ?

Mondial TV permet d’accéder à plus de 200 chaînes du câble à travers le monde. À travers le monde ? Eh oui ! Bien que vous puissiez voir un bon nombre de chaines françaises (comme M6, TF1, Bein Sport…), il est aussi possible d’accéder à des chaines américaines, européennes ou africaines entre autres (voici la liste des chaînes disponibles sur Mondial TV).

En plus de ces nombreuses chaînes du câble disponibles sur toutes les plateformes, vous aurez un accès facile a de nombreux films en streaming. En somme, pendant 48h, vous pourrez bénéficier des plus de 200 chaines gratuitement, l’idéal pour regarder un évènement précis. De plus, si un film de la liste des films disponibles sur Mondial TV vous tente, vous pourrez le visionner sur n’importe quel écran gratuitement !

Pourquoi utiliser Mondial TV ? Il peut y avoir de nombreuses raisons d'utiliser Mondial TV, et le fait qu'il existe une période d'essai gratuite pour en profiter rend ces raisons encore plus valables ! Le premier avantage de Mondial TV réside dans sa disponibilité en multi-plateformes. Il existe beaucoup de situations pour lesquelles cette compatibilité est super. En voici trois, à titre d'exemple : Vous êtes dans les transports et vous allez rater le début du match ou de votre émission favorite ? Pas de panique, vous pouvez commencer à visionner sur votre smartphone le temps de rentrer à la maison !

favorite ? Pas de panique, vous pouvez commencer à visionner sur votre smartphone le temps de rentrer à la maison ! Vous êtes en voyage et il n’y a pas de TV , ou elle est en langue étrangère ? Sortez votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et regardez la TV comme si vous étiez chez vous !

, ou elle est en langue étrangère ? Sortez votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et regardez la TV comme si vous étiez chez vous ! Un membre de votre famille monopolise la télé ? Aucun soucis, vous pouvez la regarder sur votre smartphone ! Le second avantage de Mondial TV, c’est que vous pouvez utiliser des chaînes câblées d’autres pays sans passer par un des meilleurs VPN du marché. En effet, où que vous soyez dans le monde, vous pourrez regarder les chaines françaises sur votre smartphone, votre ordinateur ou même une Smart TV. À l’inverse, il vous sera facile de visionner une chaine étrangère depuis chez vous. Cela peut être très utile si un évènement spécial y est retransmis gratuitement (et payant sur une chaine française) ou si vous êtes adeptes d’une langue étrangère comme l’arabe, l’anglais ou l’espagnol par exemple. Pour finir, au lieu de louer un film ou de l’acheter en DVD, vous pourrez regarder un des nombreux films que propose Mondial TV, et ce toujours sur n’importe quel écran ! Pendant deux jours pleins, vous pourrez donc bénéficier de tous les avantages de Mondial TV gratuitement. Ensuite, si vous ne résiliez pas votre abonnement, vous passerez sur l’abonnement mensuel à 9,90€, ce qui reste une bonne affaire.

Les autres services de Mondial TV

Si votre télévision (ou une de vos TV) n’a pas le câble, sachez que vous pourrez quand même profiter de Mondial TV. En effet, ils proposent aussi deux solutions pour rendre votre TV plus intelligente : le Mondial TV Stick (ci-dessous, à gauche) et la Mondial TV Box (ci-dessous, à droite). En les branchant à votre TV, vous aurez ainsi accès à l’application Mondial TV, mais pas que !

Vous pourrez aussi profiter d’applications de streaming comme Disney+, Netflix ou encore Prime Video et de nombreuses autres applications disponibles sur Android. En effet, le Mondial TV Stick est en fait un Xiaomi Mi TV Stick doté de 2Go de RAM et de 8Go de mémoire, permettant de lire en 4K pour 39,90€. Le principe est le même pour la Mondial TV Box (qui est une TV Box Q+), sauf qu’elle possède 4Go de RAM pour 64Go de mémoire et une lecture en 6K, le tout pour 34,90€.