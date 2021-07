Les vacances d’été sont déjà bien entamées, mais il reste une belle abondance de temps. Parfait pour préparer, pas à pas, la rentrée dans les meilleures conditions ! À cette période, les étudiants quittent le foyer familial pour faire les quatre cents coups dans leur nouvel appartement. Qu’ils soient studieux ou fêtards, on a trouvé de quoi leur offrir leur meilleure vie avec la base des bases : une literie Emma (matelas 140 x 190 cm + oreillers) à 349.26€. Ouais ouais. Rien que ça… Vous avez déjà les oreillers, c’est plutôt le sommier qui manque ? En incluant le matelas 140 x 190 cm, on vous l’obtient pour 421,26 € ! Soit près de 40% de remise. Vous en êtes fort aise, me direz-vous, mais est-ce que ça vaut le coup d’en chanter les louanges comme une cigale forcenée ? Avis aux fourmis travailleuses : voici le descriptif de ce super bon plan matelas Emma Orignal !

La société Emma est notée plus de 4,5/5 sur plus de 11 000 avis sur Trustpilot

LES PLUS Vieillit très bien

Support dorsal excellent

Très peu inflammable

Quatre larges poignées pour le retourner LES MOINS Respirabilité passable

Soutien moins bon en position latérale

Pourquoi choisir un matelas Emma Original ?

L’entreprise allemande est archi-réputée dans le milieu, au point de fabriquer des modèles intelligents Emma Motion. Aujourd’hui, avec l’Emma Original, on est sur un produit un peu moins innovant, mais qui comporte son lot d’ingéniosité.

Trois couches de soutien pour détendre tout le corps

Ce matelas se caractérise par ses trois couches de soutien sur 25 cm d’épaisseur au total :

mousse épaisse (16 m)

couche à mémoire de forme (3,5 cm)

couche à haute résilience (3,5 cm)

Le challenge que relève ce matelas, c’est de n’être ni trop mou, ni trop dur. Ainsi, il assure un support dorsal des plus qualitatifs. Certes, les tests attestent que pour les dormeurs latéraux, c’est un peu moins une panacée, bien que l’on reste sur une prestation très correcte. On note en particulier l’excellent maintien au niveau des épaules et du bassin. En outre, la mousse viscoélastique n’admet qu’une très faible variation de température. Tellement confortable les jours d’été !

13 tailles différentes, pour une qualité qui ne tient pas de la chance !

C’est là qu’on est spécialement contents, puisque peu importe où vous emménagez, sur quel type de sommier, la promotion, digne du Black Friday, s’applique à toutes les tailles de matelas, du simple au King Size ! Chacune a sa housse amovible, ce qui permet de la laver à 40 °C. Pour changer sa position (ce qu’il convient de faire à peu près 4 fois dans l’année pour une usure uniforme), il est muni de quatre larges poignées. En parlant d’usure, le gros atout du matelas Emma Original, c’est bien sa durabilité qui obtient la meilleure note, trois étoiles et une note globale de 15/20 (dans le top 3 sur 59 matelas testés) par UFC Que Choisir. Cela signifie que le vieillissement n’affecte ni la hauteur ni la fermeté. Point bonus pour les fumeurs distraits : les tests de non-inflammabilité sont très bons ! Seul point noir notable : une respiration un peu limitée comparativement à la concurrence.

Quid des oreillers ou du sommier inclus dans pack ?

Même marque, même qualité ! Les vrais, qui avaient vu et profité de notre bon plan sur les oreillers à mémoire de forme Emma, le savent… Lui aussi dispose de ses trois couches, trois mousses différentes qui se complètent : Hypergel (pour le moelleux de la mémoire de forme), Hypersoft (pour la fermeté) et Visco-élastique (pour mieux répartir la pression). Le tout est enveloppé dans une housse thermorégulatrice, à l’instar du matelas. Si vous choisissez plutôt le sommier, vous gagnerez en synergie avec le matelas, puisque les deux supports fonctionnent de conserve. Pour l’alignement de la colonne vertébrale, c’est une excellente option. En outre, facile à assembler, il a le gros avantage de ne pas retenir l’humidité.

Comment bénéficier de la nouvelle réduction de matelas Emma Original ?

Les codes parrains Emma (en voici un : UAPHLOUNCGOR) font des ravages dans les prix d’une des meilleures marques de literie mondiales. Sur Amazon, on le trouve seul au format 140×190 cm à 479€ (au 25/07/2021). Sur CDiscount, à la même date, il vaut 407€. Mais avec notre code ci-dessous combiné avec le programme de parrainage, vous pourrez obtenir :

le matelas avec deux oreillers à mémoire de forme pour 349,26 €

le matelas Emma Original avec le sommier pour 421,26 €

Cette offre, stratégie marketing oblige, n’est évidemment valable que pendant quelques jours.

Cela dit, la marque compense ce petit effet d’urgence avec sa fameuse période d’essai de 100 jours et une garantie de 10 ans. De quoi y réfléchir sérieusement et posément dans les prochaines 48 heures, entre deux mojitos glacés ! Mais n’y allez pas sans les codes de réduction magiques !

