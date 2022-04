Le beau temps, les ponts du mois de mai, l’odeur du barbecue et les enfants qui jouent dans le jardin, c’est officiel, nous sommes au printemps. Et pour fêter ça, Cdiscount propose une remise allant jusqu’à 30% sur une sélection de produits pour son opération Garden Party.

Des remises en pagailles sur les produits estivaux Garden Party

C’est un peu plus d’un millier de produits qui se retrouvent aujourd’hui en promotion sur Cdiscount pour encore quelques jours. L’opération Garden Party est l’occasion idéale de s’équiper. Impossible de faire le tour de tous les bons plans mais vous allez vous faire un plaisir de fouiller dans le site en découvrant les remises : 10%, 20%, et même 30%. Pour cela, les codes sont très simples à retenir : 10GARDEN, 20GARDEN, et 30GARDEN. Tous les produits éligibles ont une pastille qui vous indique clairement quel pourcentage avoir lors de la commande.

Les exemples sont trop nombreux mais on peut découvrir le robot aspirateur de piscine Bestway. Son prix de base : 569€, son prix pour la Garden Party : 499€. À cela s’ajoute la remise supplémentaire de 10% et voilà un produit à 449€ soit une remise de 21%. C’est tout simplement le meilleur prix du commerce en ce moment. Des exemples comme celui-là, il y en a un nombre assez inimaginable.

Tous les produits « jardin »

Quelles grandes marques de jardin sont en promo sur Cdiscount ?

Le jardin, c’est un espace de jeu pour les enfants, mais c’est aussi une cuisine d’extérieur, un lieu de rangement, un espace de détente et l’emplacement idéal pour mettre une piscine. Alors les principales marques sont présentes sur cette opération :

Bestway et Intex sont les deux marques de références pour les piscines rigides, les piscines autoportantes et surtout les spas gonflables. Retrouvez ici notre comparatif des spas gonflables pour bien choisir votre modèle.

et sont les deux marques de références pour les piscines rigides, les piscines autoportantes et surtout les spas gonflables. Retrouvez ici notre comparatif des spas gonflables pour bien choisir votre modèle. Campingaz , c’est la marque qu’il vous faut pour équiper le jardin d’un barbecue autour duquel tout le monde se réunira.

, c’est la marque qu’il vous faut pour équiper le jardin d’un barbecue autour duquel tout le monde se réunira. Ryobi , c’est l’allié idéal de tous ceux qui ne peuvent s’empêcher de bricoler toute la journée dans le jardin.

, c’est l’allié idéal de tous ceux qui ne peuvent s’empêcher de bricoler toute la journée dans le jardin. Smoby et Little Tikes pour de belles cabanes de jardin pour les enfants.

Au-delà des grandes marques dans lesquelles il est facile de faire confiance, il y a tous les produits imaginables. Du rouleau de tuyau d’arrosage au spa gonflable, du salon de jardin au carré potager en passant par les voitures à batterie pour les enfants, vous trouverez forcément ce qui vous manque au meilleur prix. Et les remises Garden Party, allant de 10% à 30%, sont le bonus qui vont vous faire aimer le printemps.

