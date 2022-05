Le VPN suisse PrivadoVPN est en promo à -70% pour une durée limitée

Combien de réseaux privés virtuels connaissez-vous actuellement ? Une petite quarantaine tout au plus ? À ce rythme là, vous ne pourrez jamais tous les attraper ! Mais n’ayez crainte, aujourd’hui, on vous aide à compléter votre vépédex avec ce méga bon plan de PrivadoVPN. Pourquoi celui-là, me direz-vous ? Primo, parce cet acteur Suisse est tout nouveau sur le marché. Secundo, parce qu’il est particulièrement facile à attraper en ce moment ! En pleine période de prolifération grâce à une offre à durée limitée, leur promo du moment ne nous a pas échappé ! Alors munissez-vous de vos vépéballs et découvrez avec nous ce fournisseur de réseau privé virtuel propriétaire de la plupart de ses serveurs. On vous présente les avantages de cette solution (plus d’infos dans notre test PrivadoVPN) et les conditions de ses tarifs particulièrement attractifs…

PrivadoVPN : un forfait de 12 mois à quasiment -70%

Comment économiser 65,88 € en un an ? C’est ce que vous propose Privado VPN avec une garantie de remboursement de 30 jours, à savoir :

2,50 €/mois pour la première année, au lieu de 7,99 €/mois, soit une facture de 30 € tout rond au lieu de 95,88 €.

En outre, la suite Privado VPN accepte moult moyens de paiement : carte de crédit, Paypal, Direct Débit et même Crypto-monnaie ! C’est vous qui choisissez juste après vous être créé un compte au moyen de votre adresse mail. Le tout se fait très rapidement, sur la même page ; un petit côté UX friendly qu’on apprécie beaucoup !

Que penser honnêtement de PrivadoVPN, au-delà de ce super bon plan à 2,5 € par mois ?

Comme tous les réseaux privés virtuels, Privado VPN sert à rendre votre connexion internet privée. En cryptant vos données et en vous attribuant une nouvelle adresse IP, il vous permet de contourner à la fois les restrictions de contenu par pays, mais également les réductions de bande passante pratiquées par certains FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) sur les abonnements les moins chers.

Pour vous rendre ainsi anonyme et intraçable, le VPN vous connecte à un serveur de connexion à internet dans une autre ville ou pays que les vôtres.

Avec ses 320 serveurs disséminés dans une soixantaine de villes, PrivadoVPN parvient à vous débloquer :

Netflix (on applaudit) ;

Amazon Prime (on applaudit derechef) ;

Disney + (parce qu’on sait que vous êtes de grands enfants…)

Vous l’aurez compris, tout ce qui touche au streaming, Privado VPN est carrément sur le coup.

Des fonctionnalités relativement avancées pour un nouveau VPN

Le concurrent suisse a déjà des arguments pour devenir un grand dans le secteur.

Déjà, il couvre l’essentiel, à savoir :

données illimitées ;

appareils illimités ;

10 connexions simultanées ;

simultanées ; compatibilité à Windows, Mac, Android, iOS, iPadOS , mais également Fire TV et Android TV ;

, mais également et ; transfert de données P2P (Peer-to-peer) pour les fichiers volumineux, notamment grâce au SockS5 Proxy ;

pour les fichiers volumineux, notamment grâce au ; connexion automatique à l’ouverture de certaines applications ;

Le tout accompagné d’une prise en charge Wireguard (uniquement sur Windows et Android pour l’instant), ce qui offre encore plus de fluidité et un meilleur cryptage.

PrivadoVPN : une confidentialité de pointe

Là, vous bénéficiez des lois suisses. En gros, c’est une des juridictions les plus strictes du monde en matière de confidentialité. Donc aucune information ne sera jamais demandée par les autorités sur vos données personnelles. Autant dire que ni historique de navigation, ni destination du trafic, ni adresses IP, ni requêtes DNS ne seront conservées au profit d’entreprises tierces.

Et en cas de problème : une assistance plutôt réactive !

Si les FAQ ou didacticiels ne suffisent pas, vous pourrez compter sur un support par e-mail disponible 24/7 jours. D’aucuns auraient peut-être aimé un chat, mais il semblerait que les réponses arrivent malgré tout en quelques minutes. Mieux vaut probablement des explications semi-rapides mais plus précises…

Profiter de la promotion à – 69 % de PrivadoVPN avant qu’il ne soit trop tard

Pour celles et ceux qui comptent sur un VPN fluide et très à cheval sur la confidentialité, vous pouvez dès maintenant débourser 30 € pour acquérir le nouveau concurrent du secteur VPN pendant un an.

C’est-à-dire, en détails :

2,50 € / mois, au lieu de 7,99 €, soit une économie réalisée d’e-xac-te-ment 65,88 €…

Enjoy !