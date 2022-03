Poco M4 Pro : voici comment l’acheter au meilleur prix

Poco, une marque de Xiaomi, s’est toujours fait une belle place dans la guerre des prix. Nouvel exemple avec la sortie ce jour du M4 Pro. Profitez du meilleur prix du marché sur nouveau smartphone Poco avec notre bon plan spécial lancement.

Poco M4 Pro, la nouveauté tant attendue du début 2022

Le M4 Pro de Poco fait partie de ces appareils qui vont rester comme des valeurs sûres. Ses spécificités techniques en font un smartphone adapté à tous les publics et son prix est un argument très séduisant. Il est d’ailleurs régulièrement proposé autour de 220€ en France, un prix plus que honnête pour un smartphone avec ses performances.

Poco a décidé de casser les prix pour sa sortie et de passer par le spécialiste pour cela. Ainsi, on retrouve le Poco M4 Pro sur AliExpress à un tarif inédit. Il vient de passer récemment à 200€ et Poco fait baisser le prix à 180€ avec une remise supplémentaire de 20€. C’est l’opportunité du moment à saisir.

Grand écran de 6,43 pouces

Des performances pour toute la famille

Un capteur photo qualitatif

Des performances pour toute la famille

Un capteur photo qualitatif

Une batterie conséquente et rechargée rapidement Les moins Jeux 3D les plus récents un peu justes

Un très bon prix (180€), et un cadeau pour les plus rapides

Si vous n’êtes pas convaincu par ce tarif dès plus que compétitif, les 3 000 premières commandes sont récompensées de leur intérêt pour la marque avec, au hasard, un des cadeaux suivants :

Poco M4 Pro 4G (Smartphone)

Redmi Watch 2 Lite (Montre connectée)

Redmi buds 3 Pro Earphone (Écouteurs sans fil)

Mi TV Stick (Box TV)

Mi band 6 (Tracker d’activités)

Mi true Wireless Earbuds 2s Gaming (Ecouteurs)

Handbag

Tee-Shirt

Shoulder bag

Vous refusez souvent un cadeau vous ?

PROFITEZ DU BON PLAN avant le 03 mars minuit

Smartphone pas cher et configuration solide, la recette de la marque Poco

Tout est dans le titre, Poco joue sa carte sur tous les tableaux. Cela lui permet de proposer aujourd’hui un smartphone très bien pensé. Ce n’est pas un champion des performances techniques. Pour cela il y a le Galaxy S22 et son prix proche des 4 chiffres. Au contraire, Poco se positionne sur un créneau tarifaire très abordable mais ne sacrifie pas la qualité pour autant.

Ecran de 6,43” Amoled, lumineux et avec un magnifique contraste

Amoled, lumineux et avec un magnifique contraste Un taux de rafraîchissement de 90 Hz idéal pour les jeu ou le streaming

idéal pour les jeu ou le streaming 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire

et Un capteur photo de 64 Mpx , permettant de capturer tous les détails d’une scène

, permettant de capturer tous les détails d’une scène La puce MediaTek Helio G96 pour tout faire fonctionner, y compris les jeux vidéos

Une batterie de 5000 mAh , c’est juste énorme pour un smartphone

, c’est juste énorme pour un smartphone Une charge rapide à 33W, pour ne jamais être à court d’énergie

Ces caractéristiques sont suffisantes pour l’usage quotidien. De son smartphone, que fait-on chaque jour ? Un peu de vidéo en streaming via Netflix ? Aucun problème. Vous consultez vos réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter ? Aucune difficulté là encore pour un processeur du niveau du MediaTek. Vous jouez aux jeux vidéos ? Alors oui, les titres en 3D les plus gourmands comme Genshin Impact ne seront pas au plus haut de leurs capacités. Mais les titres plus grand public fonctionnent sans difficultés, entre autre grâce aux 6 Go de RAM.