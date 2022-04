POCO F4 GT : bon plan sur le smartphone ultra rapide pour les gamers

POCO est une marque appartenant à Xiaomi, leader incontesté des smartphones abordables et performants. Sa branche POCO se spécialise, elle, dans les smartphones plus haut de gamme, très appréciés des gamers sur smartphone. Et le dernier-né de la marque est le smartphone POCO F4 GT qui profite pour son lancement d’une offre exclusive.

VOIR LE BON PLAN Acheter

Offre de lancement, déjà 70€ de remise sur le nouveau POCO F4 GT

AliExpress, c’est toujours là où il faut être quand on veut trouver les bons plans sur les smartphones les plus récents. C’est encore le cas cette semaine avec le lancement du Poco F4 GT. Proposé à 571,97€ pour sa version 8/128 (8 Go de RAM et 128 Go de mémoire), il profite tout d’abord d’un coupon de 18,95€. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule et que moins de 20€ de remise, c’était à peu près suffisant, vous avez le droit à une deuxième remise de 50€. Le prix final ? Tout simplement 503,02€. Le code de l’offre ? SDFRA138.

Et la version 12/256, l’offre est toute aussi intéressante puisqu’elle le fait passer de 692,25€ à 626,30€. Là aussi, c’est le même code qui s’applique : SDFRA138.

Les plus Des touches latérales pour les gamers

Ecran 120 Hz

Triple capteur photo

4 haut-parleurs

Chargeur 120 W

Gestion température par chambre à vapeur Les moins Des couleurs criardes

Le bloc photo ressort du dos du smartphone VOIR LE MEILLEUR PRIX Acheter Design du POCO F4 GT

Pensé pour les gamers, mais parfait pour tous les publics

Le POCO F4 GT est assez impressionnant lorsque l’on regarde sa fiche technique. Il est équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1, la dernière génération de processeur pour smartphone gravé en 4 nm pour optimiser les performances et l’usage de la batterie. Cette dernière est d’ailleurs assez impressionnante avec une capacité de 4700 mAh. Mais sa vraie force, c’est son chargeur de 120W qui fait passer le smartphone de 0 à 100% en 17 minutes, du jamais vu !

Pour les joueurs, l’écran se doit d’être parfait. 6,67 pouces en Amoled, 120 Hz de fréquence de rafraîchissement, une résolution de 2400 x 1080p, difficile de faire mieux. C’est parfait pour se donner à fond dans les jeux. N’hésitez pas, la chambre de refroidissement à vapeur et les touches latérales vont vous faire entrer dans vos jeux comme jamais.

Si on ajoute à cela le très bon appareil photo, le design de l’ensemble et deux versions au choix (8/128 et 12/256), le POCO F4 Gt a de quoi séduire en réalité tous les publics. On vous en fait d’ailleurs la démonstration dans notre guide des smartphones Xiaomi.

PROFITEZ DU BON PLAN avant le 30 avril Voir la promo

Un bon plan n’arrive jamais seul : les autres offres avec le POCO F4 GT

Qui dit sortie d’un portable, dit offre de lancement. Et POCO ne le prends pas à la légère en ajoutant en plus d’une promotion sur son nouveau portable des cadeaux pour les premiers acheteurs. Ainsi, les 10 premiers se verront offrir un POCO F4 GT, les 300 suivants recevront une POCO watch (la nouvelle montre connectée POCO) ainsi que des POCO buds Pro (les écouteurs de la marque). Enfin, pour les 800 derniers chanceux est proposé un t-shirt POCO ainsi qu’une casquette.

Si vous n’avez pas eu la chance de gagner un de ces lots, ne vous inquiétez pas, une dernière offre pourra pour redonner le sourire !

Offre pour le lancement de la POCO Watch

La sortie du POCO F4 GT coïncide avec la sortie de la montre connectée POCO. C’est un concentré de technologie avec un capteur de fréquence cardiaque, un oxymètre, un GPS, le cadran personnalisable, une batterie de 14 jours et la reconnaissance automatique d’une centaine activités sportives. Elle est proposé à -20€ avec le code SDFRA134 abaissant son prix à 45€, une belle offre quand on connait le marché de la montre connectée.