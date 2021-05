Récemment, nous avons effectué un test du service de stockage en ligne pCloud. Pour ceux qui découvriraient le concept, il s’agit d’une alternative aux moyens de stockage physiques, comme les clés USB et les disques durs externes.

Peut-être utilisez-vous déjà des versions gratuites de Google Drive, One Drive, iCloud avec, en général, une limitation à 10 ou 15 Go. Toutefois, que vous soyez mélomane ou cinéphile, il se peut que vos besoins dépassent largement ce type de services gratuits. Certes, on a mentionné les clés USB, mais elles saturent vite et sont très facilement perdues. D’autant que pour arriver à 2 To, il en faudrait une quinzaine de 128 Go. Certes, pour autant de mémoire, les disques durs externes sont encore très intéressants en termes de qualité/prix. Cependant, leur utilité dépend de ce que vous les gardiez sur vous, et qu’ils ne subissent aucune panne, perte, oubli ou dommage.

Les avantages du stockage en ligne grâce au bon plan pCloud

De la même manière que les comptes bancaires ont remplacé une très grande partie des coffre-forts et autres grosses tirelires, les services tels que pCloud sont de véritables banques de documents (sans agios, ni inflation !). En effet, c’est un excellent moyen de ne jamais perdre vos photos, musiques, textes et vidéos, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. En outre, et quel que soit leur type et leur taille, vous pourrez les partager plus facilement avec qui vous voulez.

Par ailleurs, des interfaces comme celle du service de stockage en ligne suisse, très intuitives, permettent de favoriser la bonne organisation des fichiers. Ces derniers seront d’ailleurs accessibles depuis tous vos appareils, et hautement protégés, aussi bien contre les menaces extérieures que contre leur suppression accidentelle. En revanche, il vous faudra utiliser la synchronisation avec votre disque dur afin y avoir accès sans connexion internet. Cela étant, avec pCloud, ce genre de manipulation n’influe pas sur la structure de vos dossiers.

Promotion pCloud : une opportunité à saisir dès maintenant

Aujourd’hui, des serveurs comme pCloud se sont mis à adapter leurs offres aux différents types de besoins utilisateurs : individus, entreprises, familles… Ainsi, il existe aussi bien des abonnements annuels, que “lifetime” (à vie). Actuellement, pour les offres annuelles, notre bon plan pCloud consiste en :

– 20 % sur 500 Go à 59,88 €, qui passent alors à 47,88€

– 20% sur 2 To à 119,88 €, ce qui revient donc à 95,88€

Mais le plus intéressant, vous vous en doutez, c’est l’offre “lifetime” de pCloud, dont la réduction est d’autant plus intéressante avec :

– 65% pour 500 Go à 480€, soit un coût de 175€ ;

– 65% pour 2 To à 980€, soit 350€ pour une remise de 630€ (c’est plus que le prix des 500 Go à vie sans promotion !)

Dans l’attente du prochain Black Friday, et si vous songiez à investir dans un nouveau disque dur, ce bon plan pCloud pourrait vous rendre bien service !