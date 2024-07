Cet excellent PC portable Lenovo est plus qu’à moitié prix

Ne ratez pas cette offre Lenovo : économisez 900€ sur le PC portable ThinkPad X13 G3 dès aujourd’hui.

Vous cherchez un ordinateur portable pratique et performant pour vos tâches quotidiennes ? Le Lenovo ThinkPad X13 G3 pourrait être exactement ce qu’il vous faut. Compact et léger, il est parfait pour le télétravail, les étudiants ou ceux qui aiment travailler dans des espaces de coworking.

Actuellement proposé à plus de la moitié de son prix initial, c’est une belle opportunité pour ceux qui cherchent un ordinateur portable de qualité à un prix raisonnable.

Actuellement disponible sur le site officiel Lenovo, le PC portable ThinkPad X13 G3 est proposé à un tarif de 699,00€ au lieu de 1599,00€. Soit une belle réduction de 56%, et 900€ d’économies dans votre poche !

Faut t-il craquer pour le ThinkPad X13 G3 ?

Pour ceux qui recherchent un ordinateur polyvalent, voici ce que ThinkPad X13 G3 :

Performances

Le ThinkPad X13 G3 est équipé des processeurs Intel Core de 12e génération, parfaits pour gérer plusieurs applications en même temps. Avec jusqu’à 16 Go de RAM et un SSD allant jusqu’à 1 To, cet ordinateur démarre rapidement et permet de travailler sans ralentissement. Que vous fassiez du traitement de texte, des présentations ou de la navigation web, il répondra à vos besoins.

Écran et affichage

Son écran de 13,3 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1200) offre des images nettes et détaillées. Le format 16:10 permet de voir plus de contenu verticalement, ce qui est idéal pour lire des documents ou naviguer sur le web sans trop scroller. La technologie IPS assure des couleurs précises et une bonne lisibilité, même en extérieur grâce à la surface mate de l’écran.

Connectivité

Le ThinkPad X13 G3 dispose de deux ports USB-C (Thunderbolt 4), un port HDMI, deux ports USB-A, et un lecteur de carte microSD. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 garantissent des connexions rapides pour tous vos appareils. Que ce soit pour transférer des fichiers, connecter des périphériques ou utiliser des accessoires sans fil, vous avez tout ce qu’il faut.

Sécurité

Pour protéger vos données, ce modèle intègre un lecteur d’empreintes digitales et une caméra infrarouge pour la reconnaissance faciale. Le cache physique pour la webcam ajoute une couche de sécurité supplémentaire, pratique pour les réunions en ligne. Ces fonctionnalités de sécurité vous permettent de travailler en toute tranquillité, sachant que vos informations sont bien protégées.

Autonomie

Avec une autonomie pouvant atteindre 15 heures, le ThinkPad X13 G3 vous accompagne toute la journée sans besoin de recharge. La charge rapide permet de récupérer rapidement de la batterie, ce qui est pratique pour ceux qui sont souvent en déplacement. Vous pouvez donc travailler, étudier ou vous divertir sans interruption, même lors de longues journées.

Processeur Processeur Intel® Core™ i5-1250P vPro® 12e génération (cœurs E jusqu’à 3,30 GHz cœurs P jusqu’à 4,40 GHz) Système d’exploitation Pas de système d’exploitation Carte graphique Circuit graphique intégré Intel® Iris® Xe Mémoire totale 16 Go LPDDR5-6400MHz (soudée) Écran 13,3″ WUXGA (1 920 x 1 200), IPS, anti-reflets, tactile, 72%NTSC, 300 nits, rétroéclairage LED, faibles coûts, poids minime Connectivité Intel® Wi-Fi 6E AX211 2×2 AX vPro® & Bluetooth® 5.1 ou version supérieure

Les plus Multitâche

Autonomie

Écran

Processeur Les moins Pas de système d’exploitation,

Le Lenovo ThinkPad X13 G3 est un excellent choix pour ceux qui cherchent un ordinateur portable fiable et pratique pour le travail, les études ou une utilisation quotidienne. Sa bonne autonomie et ses performances solides en font un compagnon idéal.