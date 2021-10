Bon plan PC portable : Dell Inspiron 14 7000 en promo à 854 € au lieu de 1299 € (-34 %)

Vous êtes un gamer à la recherche du portable capable de faire tourner Flight Simulator ou télétravailleur à la recherche du meilleur outil pour un usage intensif ? Le Dell Inspiron 14 7000 est le PC le plus intéressant du moment pour vous avec son offre à – 34 % chez Dell.

Inspiron 14 7000 à 854 €, une offre exceptionnelle

Le Inspiron 7000 est proposé en temps normal à 1299 € par Dell, prix remisé à 899 € mais seulement jusqu’au 13 octobre. Avec notre code exceptionnel SASDAS5, vous profitez d’une remise supplémentaire pour atteindre le prix de 854,10 € (écotaxe incluse) en sélectionnant la version 16Go. L’expédition se fait en une dizaine de jours et l’offre n’est valable que jusqu’au 13 octobre, n’attendez plus !

Performances et fiabilité pour tous les usages

Le Inspiron 7000 réunit ce que Dell, 3e constructeur mondial de PC, fait de mieux actuellement. Il est tout d’abord équipé d’un écran de 14 pouces en résolution QHD+. Elle permet une résolution de 2560 x 1600 pixels qui s’expriment bien mieux que sur n’importe quel autre PC grâce aux bords ultra-fins de l’écran (4 mm).

Très esthétique grâce à ses bords très fins

Pour profiter pleinement de l’écran, le Inspiron est équipé d’un Intel Core i7 de 11e génération, appuyé par 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce MX350. Les jeux vidéos les plus exigeants s’affichent dans les résolutions les plus fines, les logiciels les plus gourmands (création image et vidéo par exemple) multiplient les tâches sans jamais ralentir le PC. Pour le grand public ou pour un usage professionnel, le Inspiron est la combinaison de ce qui se fait de mieux.

Windows 11 est compatible avec ce modèle, la mise à jour se fait gratuitement depuis le panneau de configuration.

Ce modèle est équipé d’un disque dur SSD (la technologie la plus rapide du marché) de 512 Go, plus que suffisant au quotidien. De plus, vous n’aurez aucun mal à vous servir des services de stockage en ligne grâce au Wifi 6 utilisé par ce modèle, à la fois plus rapide et plus sécurisé que la plupart des modems du marché fonctionnant encore sous le protocole Wifi 5.