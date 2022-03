Bon plan : jusqu’à 380€ de cadeaux pour votre nouveau Oppo Find X5 Pro

Oppo est une marque à la pointe de la technologie ces dernières années. Elle devrait se hisser parmi les marques de smartphones de référence avec son nouveau flagship killer, le Oppo Find X5 Pro. Pour vous convaincre de passer le pas, Oppo vous offre en plus une myriade de cadeaux à la pelle. On vous explique tout !

Oppo Find X5 Pro, des cadeaux pour la précommande

Oppo veut frapper un grand coup avec son nouveau fleuron, le Find X5 Pro. Pour cela, la marque chinoise s’est associée avec Cdiscount pour proposer aux acquéreurs du nouveau modèle quelques cadeaux qui rendent son achat encore plus agréable.

Pour l’achat d’un Oppo Find X5 Pro, d’une valeur de 1299€, est offert pour une valeur marchande totale de 380€ :

Des écouteurs intra-auriculaires Enco

Une Oppo Watch

Un chargeur Air Vooc (sans fil)

Une coque téléphone en kevlar

La version Find X5 profite quand à elle de 300€ de cadeaux, soit des écouteurs intra-auriculaires Enco, une montre connectée Oppo Watch ainsi qu’une coque de téléphone en kevlar.

Pour profiter de l’offre de cadeaux de précommande par Oppo, téléchargez le formulaire !

Les plus Capteur photo exceptionnel

Capacité batterie de 4800 mAh

Recharge rapide en 35 minutes

Enorme mémoire

Processeur puissant pour les jeux 3D

Ecran 6,5 pouces QHD+ à fréquence dynamique

Pas de bordures sur l’écran Les moins L’écran aurait pu être un brin plus grand MEGA PROMOTION : 380€ de cadeaux Acheter

Caractéristiques techniques du Oppo Find X5

Ecran 6,5” QHD et 120 Hz

Capteur photo principal de 50 Mpx, capteur frontal de 32 Mpx, Ultra grand angle 50 Mpx, et zoom optique

Puce Snapdragon 888, la référence 2022

Charge 65W, 100% en 35 minutes

Charge sans fil 30W, 100 % en 80 minutes

Video 4K de nuit

PROFITEZ DU BON PLAN avant le 24-03 Voir la promo

Au-delà des chiffres, un mobile pensé pour les amoureux de la technologie

Le Oppo Find X5 Pro, et même dans ses déclinaisons Neo et Lite, se destine avant tout aux plus exigeants en matière de technologie.

D’abord, il saura séduire les amoureux de la photo. Avec le capteur Sony et le partenariat avec Hasselblad, légendaire marque d’appareils photos, la gamme Find X5 possède des caractéristiques qui promettent un résultat particulièrement réussi. Les smartphones d’Oppo ont assurément leur place parmi les meilleurs photophones du moment.

Aussi, en terme de puissance, le Find X5, qu’il soit Pro ou non est excellent. Avec 256 Go de RAM, une puce Snapdragon 888, un système de refroidissement au graphène et une chambre à vapeur, Oppo innove et permet de délivrer dess performances parmi les plus impressionnantes du marché. Jeux 3D, logiciels at applications professionnelles, tout tourne à pleine puissance.