Bon plan NordVPN à 66% de remise, et un cadeau surprise supplémentaire, la sécurité ne se refuse pas

NordVPN, l’un des meilleurs VPN du marché, propose dans une remise exceptionnelle de 66% à l’occasion de ses 10 ans. Mais mieux encore, pour tout abonnement, vous allez recevoir une surprise. On vous dit tout ci-dessous.

Si vous vous êtes déjà intéressés aux VPN, vous ne pouvez que connaître NordVPN qui est présent sur le marché depuis de nombreuses années et reconnu pour sa fiabilité.

Un abonnement mensuel à NordVPN, comme pour Netflix ou Spotify, coûte un peu plus de 10€ par mois (10,49€ précisément). Mais en février 2022, le célèbre service de protection de son anonymat sur Internet fête ses 10 ans. Et NordVPN vous fait deux cadeaux pour fêter ça.

Premièrement, l’abonnement 2 ans passe à 3,49€/mois, soit 83,76€ pour 24 mois, au lieu de 251,76€. Sacrée remise que cette offre à durée limitée de la part de NordVPN !

Deuxièmement, un anniversaire sans cadeau, ce n’est pas vraiment un anniversaire. Ainsi, pour tout achat, vous gagnez, au hasard, un abonnement supplémentaire de 1 mois, 1 an ou 2 ans. C’est tout simplement exceptionnel. Imaginez 4 ans d’abonnement au meilleur VPN pour le prix de 7 mois en abonnement mensuel ? Oui la remise devient alors historique puisque vous passeriez à 1,75€ par mois (83% de remise). Vous êtes gâtés !

Si jamais vous avez le moindre doute sur la qualité du VPN, voyez sa première place sur notre comparatif 2022.

L’absence de localisation pour le streaming

Téléchargements sécurisés

Paiement en carte bleue sans risques

Aucun log d’activité Les moins Seulement 6 appareils pris en charge sur un même compte

NordVPN, ce que vous allez en faire

NordVPN vous permet de connecter avec un seul compte 6 appareils. Votre smartphone, votre PC, votre télévision, la tablette familiale et autres sont tous protégés par NordVPN. Quelle que soit votre utilisation, elle devient complètement sécurisée grâce à de nombreuses solutions techniques. Ainsi, vous pouvez faire croire que votre connexion vient de n’importe quel point du globe.

Au quotidien, cela veut dire que vous allez pouvoir profiter des services de streaming comme Amazon Prime ou Netflix sans aucune barrière géographique. Vous avez accès ainsi à tout le catalogue international et non seulement le français.

Un VPN, c’est aussi la clé de la discrétion des sites visités, pour les paiements en ligne ou tout simplement pour cacher votre emplacement actuel. C’est une solution indispensable aussi pour ceux qui utilisent régulièrement des Wifi publics dont la sécurisation laisse souvent à désirer.

VPN, la technique au service de votre anonymat

NordVPN est l’un des outils les plus rapides du marché. Avec plus de 5000 serveurs dans le monde entier, le chiffrement 256 bits, la compatibilité sur tous vos appareils, les connexions simultanées, la coupure de la connexion en cas de perte de VPN et bien d’autres atouts encore, l’aspect technique est irréprochable.

Surfez maintenant en toute sérénité et allez déballer votre cadeau pour les 10 ans de NordVPN !