Bon plan montre connectée : Huawei Watch GT 2 en promo à – 70%

Envie d’une montre connectée type sport ? La Huawei Watch GT 2 a tous les atouts pour séduire, avec son autonomie, le GPS, le tracker de sommeil ou celui de l’activité cardiaque. Son véritable atout ? Un prix complètement fou par Amazon et une ODR de Huawei en plus.

Montre connectée Watch GT 2 de Huawei, baisse historique de prix

Le modèle phare de Huawei n’a jamais été aussi abordable. Proposé à sa sortie en 2019 à 300 €, il faut surtout retenir que le prix est longtemps resté à 229 €. Mais Amazon vient de faire passer ce prix à 98,79 €. On peut se douter que ce tarif est pensé pour écouler des stocks, il ne faut donc pas louper l’occasion. Mais ce n’est pas tout. En plus de l’offre d’Amazon, Huawei propose aussi une remise à hauteur de 30 euros sous la forme d’une ODR, une Offre de Remboursement Différé. Prix final de la Huawei Watch GT 2 ? 68,79 €. Fin de l’Offre Star d’Amazon ? Le 23 octobre au soir, ne laissez pas passer votre chance, elle est unique en ce moment.

Pour obtenir le formulaire de l’ODR de Huawei, consultez cette page. Cette offre se termine au 18 novembre.

On voit avec clarté que la Watch GT 2 n’est jamais descendue aussi bas

La Huawei Watch GT 2, elle a tout d’une grande

On pourrait croire à ce prix que c’est une montre connectée d’entrée de gamme, peu performante et dénuée de ses principaux atouts classiques. Et c’est faux. Elle dispose de tous les capteurs d’une montre haut de gamme, ce qui lui ouvre un vaste éventail de possibilités.

Accéléromètre

Gyroscope

Boussole

Capteur de fréquence cardiaque

Capteur de pression atmosphérique

GPS

Capteur de luminosité ambiante

Simple, élégante, performante et à prix cassé !

Une montre pour tous les sports

La Huawei Watch GT2 analyse vos performances sportives dans de nombreuses disciplines comme :

Cyclisme

Marche

Course à pied

Randonnée

Escalade

Natation

Vélo elliptique

Rameur, et d’autres encore.

Grâce à la mémorisation de vos données et de vos séances d’activité physique, la montre vous traque au plus près de vos activités sportives régulières pour vous aider à vous améliorer, pour augmenter vos performances et en faire un suivi précis. Outre le sport, la montre est capable de suivre de nombreux paramètres de votre sommeil pour vous aider aussi à l’améliorer. Enfin, cette montre fonctionnant sous l’OS de Huawei vous permet de récupérer toutes les notifications de votre smartphone, d’écouter de la musique depuis la montre et même de répondre à vos appels téléphoniques simplement avec la montre. Pas encore convaincu malgré le prix ? Vous pouvez la comparer aux autres montres connectées de notre guide, vous serez épatés.