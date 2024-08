L’excellent mini PC GEEKOM Air 12 a un des meilleurs rapports qualité/prix sur Amazon

Article sponsorisé

Le mini PC GEEKOM Air 12 profite actuellement une belle promo sur Amazon et gagne l’un des meilleurs rapports qualité/prix sur le marché.

Vous cherchez à remplacer votre vieil ordinateur fixe et imposant par un modèle tout aussi performant et bien moins encombrant ? Les minis PC sont faits pour vous ! Et parmi eux, la marque GEEKOM a su se faire une place de choix en proposant des modèles efficaces et idéaux pour une utilisation de bureau.

Véritable coup de chance pour votre installation de télétravail, le modèle Air 12 profite en ce moment d’une belle réduction de 37% sur Amazon faisant passer son prix sous les 250€ !

Habituellement vendu à 399€, le mini PC GEEKOM Air 12 profite déjà d’une première ristourne de 100€ sur Amazon. Mais ce n’est pas tout ! Grâce au code promotionnel « meillAir12 », vous pourrez profiter de 17% de réduction supplémentaire et faire chuter le prix à 249€, soit au total 150€ de promotion !

En plus de cette promotion, vous pourrez également profiter des avantages Amazon (si vous êtes un abonné Prime), c’est-à-dire :

La livraison en 24h,

Un service après-vente réactif,

Un retour et un remboursement intégral si vous n’êtes pas satisfait.

Faut-il acheter le mini PC GEEKOM Air 12 ?

Le mini PC GEEKOM Air 12 se distingue principalement par sa connectivité étendue malgré sa taille réduite. En effet, même s’il ne mesure qu’environ dix centimètres (117 x 112 x 34,2 mm), cet ordinateur miniature n’a fait aucune concession en ce qui concerne les ports USB.

Un port USB 3.2 (à l’avant),

2 ports USB 3.2 (à l’arrière),

1 lecteur de carte SD (sur le côté),

1 port HDMI 2.0 (à l’arrière),

Une prise casque (à l’avant),

Une prise Ethernet.

CPU Intel Alder Lake N100 4 coeurs, 4 threads GPU Intel UHD Graphics RAM 16 Go Stockage 1 SSD 512 Go + 1 emplacement pour un disque dur allant jusqu’à 1 To Système d’exploitation Windows 11 Pro Dimension 117 x 112 x 34,2 mm Garantie 2 ans

Il y a quelques mois, nous avons eu l’occasion de mettre à l’épreuve le mini PC Air 12, où nous avons constaté ses excellentes performances en termes de bureautique. L’unique désavantage réside dans la qualité de sa carte graphique et de son processeur, qui l’empêchent d’être un véritable ordinateur dédié aux jeux vidéo.

Autrement, si vous ne souhaitez que naviguer sur internet ou effectuer des tâches de base (comme Excel ou Word), ce mini PC fera largement le travail.

