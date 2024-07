L’excellent mini PC GEEKOM A8 profite d’une (très) belle promo sur Amazon

Les minis PC sont l’occasion de profiter des performances d’un ordinateur classique sans prendre autant qu’une tour sur votre bureau. Alors si vous souhaitez franchir le pas, l’excellent GEEKOM A8 est à -22% sur Amazon.

Vous n’avez plus de place sur votre bureau et cherchez un moyen simple d’allier économie d’espace et PC suffisamment puissant pour travailler ? Les minis PC sont une véritable solution à votre problème. Parmi eux, GEEKOM s’est construit une place de choix en se spécialisant autour de ce type de produit et si la marque propose toutes sortes de gammes de prix, le modèle A8 est incontestablement le fleuron de sa vitrine.

Puissant, petit et en réduction : l’A8 est la bonne affaire du moment !

Le mini PC GEEKOM à -22% sur Amazon

Habituellement vendu pour 979€, le mini PC GEEKOM A8 profite de 22% de réduction sur Amazon : le faisant chuter à 763,20€ soit une très belle réduction de plus de 200€ ! (215,80€ pour être précis).

Mais pour profiter de cette promotion, il faudra entrer le code « InnovationA8 » !

Cette promotion a l’avantage d’être sur, la très célèbre plateforme d’e-commerce, Amazon et cela implique deux très bonnes nouvelles pour vous :

La livraison sera effectuée très rapidement (dans les 24h si vous êtes membre Prime),

(dans les 24h si vous êtes membre Prime), Vous pourrez profiter de l’excellent SAV Amazon, retourner le produit si vous n’êtes pas satisfait et être totalement remboursé.

Faut-il acheter le mini PC GEEKOM A8 ?

Alimenté par le processeur AMD Hawk Point Ryzen série 8040, le mini PC GEEKOM A8 est non seulement l’un des plus puissants, mais également l’un des plus compacts de la marque ! En effet, tous ses composants parviennent à tenir d’un bloc de 112.4* 112.4* 37 mm. Autant dire que vous n’aurez pas de mal à lui trouver une place sur votre bureau.

Mais ce n’est pas tout ! Comme l’IT13 ou l’IT12 que nous avions pu tester, l’A8 possède une très grande connectique. Vous pourrez compter sur pas moins de 4 ports USB-A et un port USB-C sans compter les 2 ports HDMI et, bien sûr, le port Ethernet.

En outre, vous pourrez aussi appairer cet appareil grâce à sa compatibilité au Bluetooth 5.2 et au Wi-Fi 6E.

Enfin, et contrairement aux autres modèles de la marque ou concurrents, le mini PC GEEKOM est un bon ordinateur pour les jeux vidéo ! Grâce à sa carte graphique AMD Radeon™ 780M, vous pourrez faire tourner League of Legends entre 150 et 240 fps !

Processeur : AMD Hawk Point Ryzen série 8040

Carte graphique : AMD Radeon™ 780M

Stockage : 32 Go (extensible jusqu’à 2 To)

Connexion : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

RAM : 32 Go

Système de refroidissement : IceBlast 1.5

Vous l’aurez compris, ce mini PC est un excellent produit pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient s’équiper d’un appareil petit, mais puissant.

