Millenium MO1 : une souris gaming à un prix imbattable

En plus d’être une structure axée sur l’esport, Millenium a aussi un pied dans la vente d’ordinateurs et de périphériques gaming. Dans son catalogue, on trouve notamment deux souris filaires abordables, la MO1 et la MO1 Advanced. Aujourd’hui c’est la première qui attire notre attention car elle bénéficie d’une offre plus qu’intéressante.

Une réduction exceptionnelle pour la Millenium MO1

À sa sortie, la Millenium MO1 se vendait aux alentours de 30€ sur des plateformes comme Amazon ou LDLC . Aujourd’hui ce prix enregistre une baisse record de 80%, du jamais vu pour cette souris. En effet, cette promotion diminue le tarif jusqu’à 5,99€ ! Or, son prix oscille la plupart du temps autour des 15€. Rendez-vous sur Cdiscount pour profiter de cette promotion !

Une souris gamer fiable pour moins de 10€

Avec un tarif dans ces alentours, on ne s’attend pas à grand-chose…voire au pire. Dans ces eaux certes pas chères, mais troubles, on trouve les souris à la conception douteuse vendues par des chaînes hard-discount. Celle avec des motifs de mauvais goût qui rendent le positionnement gaming du produit impossible à ignorer. Heureusement pour tout le monde, on ne navigue pas sur cette mer aujourd’hui.

Cette souris arbore un design discret et passe-partout. Aucun souci pour s’en servir au bureau par exemple. On apprécie d’ailleurs sa forme ambidextre qui la rend plus accessible. Cela dit, il y a encore un peu de chemin à faire puisque deux de ses boutons ne sont atteignables qu’avec le pouce droit. En plus des clics et de la molette, celle-ci possède quatre boutons annexes. Pour les paramétrer aux actions de votre choix, il faut utiliser un logiciel dédié qui se télécharge sur le site de Millenium. Concernant la durée de vie des deux boutons principaux, celle annoncée est de 10 millions de clics. En matière de fréquence, la Millenium MO1 peut atteindre les 4000 dpi. Chose qui devrait convenir à la plupart des joueurs. Sauf à ceux qui veulent traverser toute la diagonale de leur écran en effleurant la souris.