Montre connectée : promo de dingue ce weekend chez Mibro, -40% sur cette montre design et peu cher

Dans le vaste monde des montres connectées, rares sont les modèles abordables qui permettent de répondre à des appels. La toute nouvelle Mibro Watch T1 en fait partie et bénéficie d’une promotion de lancement immanquable.

Difficile de choisir une montre connectée qui nous convient tant le marché est vaste. Pourtant, la Mibro Watch T1 promet une fiche technique un peu différente de la concurrence. Ici, le mot d’ordre pourrait être efficacité et praticité.

À l’occasion de sa commercialisation, la Mibro Watch T1 bénéficie d’un prix de lancement de 72,68€ au lieu de 121,13€, soit une remise de 40%. Une offre canon au vu des caractéristiques de la montre. Attention, cette promotion n’est valable que du 26 septembre au 30 septembre. On vous dit tout en fin d’article.

Fondée en 2015 en Chine, la marque Mibro gagne en popularité année après année en combinant technologies et prix abordables. Aujourd’hui, la marque propose une gamme de 4 montres connectées.

Mibro Watch T1 : Une montre connectée qui va à l’essentiel

Les fabricants de smartwatch d’entrée de gamme ont parfois tendance à se livrer une course au nombre de capteurs, au détriment de la qualité et de la pertinence. La marque Mibro a choisi une autre approche, comme en témoigne cette Mibro Watch T1. Ici, pas de GPS, d’altimètre ou de baromètre, mais une fonction relativement rare et pourtant très utile : la possibilité de répondre à des appels téléphoniques.

La montre possède en effet un micro et un haut-parleur. Ainsi, que vous soyez en train de vous promener ou de faire du sport, vous n’aurez plus qu’à regarder votre montre pour savoir qui vous appelle. Mieux encore, vous pourrez alors décrocher et avoir une conversation téléphonique depuis votre poignet.

DIAMETRE 43 MM POIDS 51 G TYPE ECRAN AMOLED 1,6″ RESISTANCE A L’EAU 20M CONNECTIVITE BLUETOOTH EQUIPEMENT MICRO, HAUT-PARLEUR AUTONOMIE 7 JOURS CAPTEURS ACCELEROMETRE, FREQUENCE CARDIAQUE, SPO2

À lire aussi : Quelles sont les meilleures marques de montres connectées ? Une assistante du quotidien au look épuré et à l'autonomie confortable Outre la possibilité de recevoir des appels, la montre se révèle agréable à utiliser au quotidien grâce à son écran AMOLED lumineux. Elle dispose de fonctions pratiques comme la notification des SMS, la météo ou encore le réveil. Contrairement aux Apple Watch et autres Galaxy Watch, la Mibro Watch T1 fait bonne impression en ce qui concerne l'autonomie. Le fabricant annonce en effet 7 jours d'utilisation normale.

Elle vous accompagne pendant vos séances de sport !

Si elle ne possède pas de GPS, la Mibro Watch T1 pourra tout de même vous accompagner durant vos activités physiques grâce notamment à son accéléromètre et son capteur de fréquence cardiaque. Au programme : 20 modes de sport pour vous suivre de manière optimale, quelle que soit votre activité.

Les plus Possibilité de recevoir des appels téléphoniques

Rapport qualité prix

Ecran AMOLED Les moins Pas de GPS

Pour fêter le lancement de son tout nouveau modèle, Mibro propose sa Mibro Watch T1 à seulement 72,68€, contre 121,13€ en temps normal. Pour en bénéficier, il faudra se montrer ponctuel, car l’offre n’est valable que du 26 septembre au 30 septembre.

Pour activer ce prix, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur aliexpress et de rentrer le code MIBROT10926 !