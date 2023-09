La manette XBOX est à prix réduit sur Amazon uniquement durant les French Days

Exclusivement pour les French Days, Amazon réduit le prix de la manette XBOX sur à peu près toutes les couleurs ! L’occasion idéale pour s’acheter un deuxième contrôleur pour jouer en multi à FC24 ?

Vous possédez une XBOX Series X ou vous cherchez à acheter une manette compatible avec votre PC ? Amazon vient peut-être de répondre à votre besoin en baissant le prix de la manette XBOX en dessous des 50 €, et ce, seulement durant les French Days.

Retrouvez aussi : 2 nouvelles consoles XBOX et une grande nouveauté arrivent pour concurrencer la PS5 Pro

La manette XBOX à -50 €

Alors que le prix de la manette XBOX avoisine généralement les 56 € (voir plus) Amazon a décidé de la baisser à 47,99 € pour les couleurs rouges, oranges et jaune (les vertes et roses profitent aussi d’une réduction mais plus faibles).

C’est donc une baisse comprise entre 14 et 20% (en fonction du coloris) qui s’applique dès maintenant sur les manettes XBOX ! Une opportunité à ne surtout pas rater si vous comptiez acheter un contrôleur compatible avec la console Microsoft ou avec votre PC.

Où acheter la manette XBOX au meilleur prix ? PROMO SPECIALE sur amazon.fr Voir l’offre

Plus qu’un simple accessoire : une nécessité.

Est-ce une bonne promotion pour la manette XBOX ?

Comme vous pourrez en juger par l’évolution de la courbe verte, la manette XBOX a rarement été aussi peu chère. Il faut dire qu’en dehors des événements promotionnels comme le Black Friday oou les French Days : les réductions se font rares pour les manettes XBOX.

Et à quoi bon les mettre en promotion ? Les manettes XBOX se vendent déjà comme des petits pains sans réduction étant à la fois compatible avec les consoles Microsoft (normal) et les PC. L’opportunité d’Amazon est donc doublement intéressante puisqu’elle est à la fois rare et avantageuse.

MEGA PROMOTION sur la manette XBOX Acheter