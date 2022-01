Bon plan Leclerc, faire le plein de technologies près de chez soi

Leclerc propose en ce début d’année de vous faire plaisir avec les cadeaux que le Père Noël n’aurait pas pu glisser dans la cheminée. Thématique de ces offres du mois de janvier : les produits high-tech ! Envie de bons plans Leclerc, on vous détaille tout.

Des offres Leclerc percutantes

Quand on pense aux magasins Leclerc, on pense souvent à des hypermarchés pour les produits de consommation courante. Pourtant, on y trouve aussi des produits technologiques, notamment dans les espaces culturels, dont la qualité et le prix n’ont rien à envier aux enseignes spécialisées.

C’est pourquoi Leclerc propose, en plus de la période des soldes, une opération « Les bons plans« , s’étalant du 25 janvier au 05 février. C’est l’occasion d’y trouver de nombreux produits bradés. Parmi les catégories représentées sur le catalogue de Leclerc, on retrouve notamment la téléphonie mobile avec des appareils Samsung ou Xiaomi, l’informatique avec des produits Huawei, Samsung et HP ou encore la partie électroménager dans laquelle appareils à raclette et réfrigérateurs Schneider côtoient le robot culinaire Cookeo.

On a repéré pour vous deux offres qu’il ne faut pas manquer !

Poco M3 Pro, performances mobile à petit prix

La vitesse de la 5G, le confort d’un grand écran, le plaisir de belles photos, c’est en substance ce que propose le Poco M3 Pro. Il s’agit d’un téléphone de la marque Xiaomi qui s’est imposée en France en quelques années en proposant des produits performants, design et solides tout en ayant une politique tarifaire agressif.

Le Poco M3 Pro est le parfait exemple de la réussite de la marque. Ce mobile 5G est équipé de 4Go de RAM et d’une mémoire de 64 Go. Il est aussi doté d’un capteur photo principal de 48 Mpx. Son écran de 6,5 pouces permet une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À l’usage, ces caractéristiques, couplées au microprocesseur MediaTek Dimensity 700, permettent d’offrir une bonne fluidité des images, que ce soit pour un usage tourné vers les films comme pour jouer. Enfin, le portable s’adapte à votre usage pour préserver sa batterie – – qui intègre la recharge rapide.

Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre article exposant 5 raisons de suivre le près le Poco M3 Pro. Et pour faire pencher la balance, du 25 janvier au 5 février, Leclerc vous fait bénéficier d’une remise de 10 % soit 20€, faisant chuter le prix à 180€.

Xiaomi Mi box TV S, et si votre télévision devenait connectée ?

Vous aimeriez une télévision connectée pour avoir Netflix, Spotify ou Disney ? Jetez alors un œil sur la promo du modèle Akai en dernière page avec son écran de 126 cm 4K à moins de 300€.

Vous pouvez aussi retrouver la Xiaomi Mi Box TV S proposée à 55€. Le concept ? Amener Internet sur votre téléviseur grâce au wifi domestique et une prise HDMI de libre sur la TV. De cette façon, vous avez accès à tous les services de streaming comme Disney, Amazon Prime etc. Avec la capacité technique de la box, vous pouvez aussi profiter de jeux directement sur l’écran ainsi que d’enregistrements, et le tout sur une simple TV. Nous vous conseillons aussi de consulter notre guide VPN, vous découvrirez encore plus de possibilités pour votre Xiaomi Mi Box TV S.

Le prix promotionnel de la Xiaomi Mi Box TV S est valable du 25 janvier au 05 février 2022.