Bon plan Ring Alarm 2021 : -50% sur le kit de sécurité domotique

Bonne nouvelle pour ceux qui voudraient investir dans un équipement de sécurité pour la maison. Les abonnés Amazon Prime peuvent acquérir le kit Ring Alarm pour un prix exceptionnel pendant encore quelques heures.

Avec l’arrivée des nouvelles technologies, peu à peu c’est toute notre maison qui est plus connectée. Les systèmes de surveillance ne font pas exception et avec Ring, Amazon propose une offre très complète.

Promotion : le Ring Alarm Kit 5 pièces à 149 euros

C’est une offre exclusive destinée aux abonnés d’Amazon Prime. L’entreprise de e-commerce propose, pour encore 15 jours, d’acquérir son kit 5 pièces Ring Alarm de deuxième génération pour le prix de 149 euros au lieu de 308 euros en temps normal. C’est donc une réduction de 159 euros, ou 52 % de son prix de vente normal !

Profitez de l’offre temporaire !

Cette offre très intéressante d’Amazon est sans aucun doute un avant-goût de ce que l’entreprise prépare à l’occasion de Prime Day, les 21 et 22 juin. A noter que Amazon Prime permet aussi à ceux qui le souhaitent de faire l’acquisition des déclinaisons en sept pièces ou en 10 pièces. Il faudra alors compter respectivement 179 euros (au lieu de 368 euros) et 229 euros (au lieu de 453 euros). L’intérêt des kits varie selon le nombre de capteurs de contact et de détecteurs de mouvement que vous souhaitez acquérir.

Le système de protection offert par ce pack sécurité

Le Ring Alarm V2 est un kit de sécurité polyvalent et adaptatif qui est pensé pour assurer la sécurité de tous les domiciles facilement. Il se constitue des éléments suivants : une base, un pavé numérique, un détecteur de mouvement, un capteur d’ouverture et un amplificateur de portée. La base inclut notamment une alarme.

Ce système fonctionne avec la technologie Z-Wave. C’est un protocole de communication en réseau local qui permet de ne pas saturer votre réseau Wi-Fi. Surtout, à la différence du système Zigbee, tous les appareils avec la mention Z-Wave sont inter compatibles. Un aspect important puisque vous serez sans doute amenés à étoffer votre installation ensuite.

Les adeptes des équipements de surveillance connectés reconnaissent en général que la qualité des équipements du Ring Alarm Kit est maximale tout comme leur fiabilité. La simplicité d’installation est aussi au rendez-vous. Le prix peut souvent être considéré comme un frein, mais avec l’offre d’Amazon Prime, cela devrait constituer une incitation à se lancer pour de nombreux consommateurs.