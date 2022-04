Envie de profiter de la toute puissance Apple et de ses iPhone ? Mais vous n’osez pas mettre plusieurs centaines d’euros, voire parfois plus de 1000 €, dans un smartphone. Pas de panique, Hekka vous propose l’iPhone X à prix mini. On vous détaille les étapes pour profiter de l’offre.

Hekka et reconditionnement, le duo gagnant

Hekka est une boutique en ligne spécialisée dans les produits high-tech reconditionnés, un créneau très porteur ces dernières années tant au niveau économique qu’écologique. En effet, entre les solutions de leasing et les forfaits avec smartphone inclus, on retrouve de nombreux mobiles qui ne servent plus alors qu’ils sont encore parfaitement opérationnels, faisant croitre la production de nouveaux smartphones et la quantité de déchets électroniques.

De plus, avec le prix des appareils neufs qui ne cessent de grimper d’années en années, les smartphones reconditionnés ont un avantage indéniable qui expliquent la demande croissante des consommateurs. Le choix du reconditionnement est donc une alternative idéale à petit prix et au service de l’environnement.

On estime à 72 millions le nombre de smartphones non utilisés mais encore fonctionnels dans les tiroirs des Français.

Dans cette logique, Hekka se démarque plus particulièrement dans une de ces nombreuses catégories du reconditionné : les smartphones. La marque récupère des appareils déjà utilisés et remplace l’ensemble des composants défectueux pour que le smartphone qui arrive dans vos mains soit aussi performant qu’un appareil neuf. Seules quelques micro-rayures peuvent être décelées mais la mention Like new ou Grade A – – que Hekka propose sur une grande partie de sa gamme — garantissent qu’elles soient invisibles lorsque l’on se tient à plus de 30 cm du smartphone, soit la quasi-totalité du temps.

iPhone X reconditionné sur Hekka, une occasion à ne pas manquer

La logique de reconditionnement de Hekka vous permet de profiter d’appareils « comme neufs » à des tarifs tout simplement incroyable. Leur meilleur exemple est sans aucun doute l’iPhone X.

Par exemple, le modèle iPhone X 256GB Gray/ Silver (Refurbished) est proposé sur le site à 334 € alors qu’à sa sortie, l’iPhone X 256 Go était facturé 1329 €. La décote ? 75 %. Le reconditionné vous fait gagner tout simplement les 3/4 du prix du modèle.

En naviguant sur le site, vous vous rendrez compte qu’il est en anglais. Pas de panique, le prix des smartphones est bien en euro et la livraison, offerte, se fait en France sans aucun soucis. Testé et approuvé par meilleure-innovation.com !

Pour profiter de ce prix sur l’iPhone X, n’oubliez pas votre code : Meilleure10. S’il ne fonctionne pas ou plus, vous pouvez le remplacer par HEKKASALE200. Dans les 2 cas, vous gagnerez 10$ sur le prix affiché.

Pourquoi choisir l’iPhone X ?

L’iPhone X 256 go en reconditionné est sans doute la meilleure offre que l’on trouve en ce moment. Le modèle X avait été pour Apple l’occasion de proposer des innovations technologiques, comme la reconnaissance faciale ou la disparition du bouton Home, qui sont toujours d’actualité aujourd’hui. Le X est finalement semblable aux iPhone 12 ou iPhone 13 à bien des égards.

Certes, les performances évoluent chaque année, mais les caractéristiques de l’iPhone X font de lui, encore aujourd’hui, un smartphone haut-de-gamme particulièrement réussi. En témoigne la puce A11, largement suffisante pour tous les usages du quotidien, ou encore les capteurs photos. DXOmark, l’entreprise (française) de référence dans le monde pour l’évaluation du domaine de la photo smartphone, lui a d’ailleurs attribué une note quasi parfaite. Quand on peut s’offrir ce genre de produit à 334 €, difficile de refuser.