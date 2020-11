Salut à vous jeun(es) féru(es) de technologie Apple ! Que feriez-vous avec 90€ ? Faut se poser les bonnes questions… aujourd’hui, il se peut que vous ayez un coup à jouer : l’iPhone 11 à 689€ baisse ses prix jusqu’aux alentours de 600€, voire encore plus bas. Après les avoir dénichés, on vous indique sans délai comment trouver les bons plans et les meilleurs offres d’iPhone Apple.

La qualité iPhone d’Apple en promo

On vous rappelle d’abord les caractéristiques très intéressantes de l’iPhone 11 (il faut bien que ça vaille le coup !). Tout d’abord, attention à ne pas confondre avec l’iPhone 11 pro et l’iPhone pro max. Ils sont plus performants, certes, mais aussi bien plus chers ! Espérons les avoir un jour au rabais… En attendant, la promotion actuelle ne concerne que le premier modèle de cette génération d’iPhones. Sorti en 2019, l’iPhone 11 bénéficie de la 13e version d’iOS, avec un écran d’accueil aux widgets optimisés et une riche bibliothèque d’applications. En outre, il vous permet d’utiliser la technologie Face ID pour une authentification faciale sécurisée et la fonctionnalité Apple Pay. Nous vous donnons rendez-vous sur les offres iPhone 11 Black Friday, où plusieurs bonnes affaires sont disponibles.

Détails sur les performances de l’Apple iPhone 11 : récapitulatif

Que faut-il retenir des caractéristiques techniques officielles du smartphone ? Il se compose d’un écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces, qui offre une résolution de 1782 x 828 pixels. Il peut stocker jusqu’à 64 Go de données, et sa mémoire RAM s’élève à 4 Go. Sa puce A13 Bionic fonctionne avec le Neural Engine de troisième génération. En outre, l’iPhone 11 dispose d’un double appareil photo avec ultra grand-angle et 12 mégapixels : vous aurez un mode nuit et un mode portrait. Quant à la caméra avant, une TrueDepth de 12 mégapixels, elle délivre des vidéos 4K avec fonction ralenti. Cette génération de smartphones Apple n’a toutefois pas accès à la 5G, mais elle admet la recharge sans fil et la charge rapide. À ce propos, l’autonomie va au-delà des 12h. Enfin, l’iPhone 11 est certifié IP68 : il résiste donc à la poussière et à une immersion de courte durée dans l’eau.

Les offres Black Friday pour un iPhone 11 à bas prix

Pour connaître les conditions, faites un tour sur l’offre iPhone 11 noir. En effet, les téléphones de la marque Apple existent en six coloris différents, et cela va influer sur la remise proposée. Vous avez le choix entre le vert, le jaune, le mauve, le blanc, le rouge et le noir. Les bons plans sont garantis 12 mois et vous laissent une période de test d’une trentaine de jours. La livraison est gratuite et prendra entre 48h et 72h. Il vous est même possible de passer sous la barre des 600€ voire des 550€ avec l’option “reprise d’un appareil” ! Une perspective que nous vous encourageons vivement à envisager.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, allez voir notre bon plan sur les AirPods Pro.