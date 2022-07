Bon plan : la suite Intego Mac Internet Security X9 à -50%

Vous souhaitez protéger votre Mac contre toutes les intrusions ? La suite de sécurité Intego Mac Internet Security est en ce moment à moitié prix pour une durée limitée !

Éditeur de logiciel depuis 1997, Intego est une référence dans le domaine de la sécurité sur appareils Apple. La société est à l’origine de VirusBarrier, réputé comme étant le meilleur antivirus sur Mac. Accompagné du pare-feu NetBarrier, les deux logiciels forment ainsi la solution de sécurité Mac Internet Security X9, un bouclier imparable contre toutes les menaces et intrusions sur vos appareils macOS, iOS et iPadOS, rien que ça !

Mac Internet Security X9 est pour une durée limitée proposé à -60%, soit un abonnement valable 1 an pour 1 mac à 19,99€ au lieu de 49,99€.

Intego VirusBarrier : l’antivirus de référence pour Mac

Si vous pensiez que votre Mac était par nature immunisé contre les menaces et le virus, détrompez-vous. La popularité grandissante des ordinateurs Mac auprès du grand public les ont rendu tout aussi vulnérables aux attaques mal intentionnées. C’est là que VirusBarrier entre en scène. Cet antivirus maintes fois primé protège les appareils Apple depuis bientôt maintenant 22 ans.

VirusBarrier offre ainsi une protection en temps réel contre les menaces et logiciels malveillants. Aucune application au comportement suspect ne lui résistera et l’application vous préviendra dès qu’elle détectera une potentielle menace, aidée par des mises à jour constantes en arrière-plan. L’antivirus atteint d’ailleurs toujours les 100% de détection pour les malwares sur Mac dans les tests des laboratoires indépendants AV-Test et AV-Comparative.

L’antivirus fonctionne aussi bien sur Mac que sur vos iPhone et autres iPad, pour un niveau de protection totale de votre environnement Apple. Et plus encore, VirusBarrier détecte aussi les malwares sur Windows et Android avec efficacité.

Intego NetBarrier : le pare-feu infranchissable

Avec NetBarrier, vous êtes protégé par un pare-feu bidirectionnel qui analysera ainsi vos connexions entrantes, mais aussi sortantes. Chaque application fonctionnant en tâche de fond est analysée pour en détecter les éventuels comportements suspects, comme la surveillance ou le pistage illégal de votre activité. Vous pourrez ainsi surfer sur des réseaux WiFi publics en toute sérénité.

Le pare-feu offre différents préréglages selon votre localisation : à la maison, au travail ou dans un lieu public. Vous bénéficiez ainsi d’un niveau de protection optimal, quelle que soit votre configuration. Hautement personnalisable, NetBarrier arbore une interface claire et sans fioriture, accessible aux plus néophytes et pourtant d’une sécurité à toute épreuve.