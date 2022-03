Huawei est une marque réputée dans le monde des smartphones pour sa capacité à proposer des tarifs très concurrentiels sans impacter la qualité. La politique est la même pour ses ordinateurs comme le Huawei Matebook D15.

Plus de 30% de remise, une offre Huawei à ne pas manquer

Huawei s’est lancé il y a quelques années dans les ordinateurs portables et s’est rapidement fait une réputation dans ce domaine. Le D15 est la démonstration du savoir-faire de la marque, rendu aujourd’hui accessible grâce à cette promotion sur un stock limité.

Habituellement proposé par Huawei à 800€, le D15 est déstocké massivement par la marque chinoise. Ainsi, elle propose plus de 30% de remise (31% très précisément), faisant passer le tarif de ce Huawei D15 de 800€ à 550€.

Un tel niveau de remise est rare sur un produit de la marque (que l’on connait plus pour ses montres connectées par exemple ), et même dans l’univers de l’ordinateur portable en général.

Les plus La caméra dans le clavier

La recharge rapide

Le filtre anti-lumière bleue intégré à l’écran

La liaison smartphone-PC

La recharge rapide

Le filtre anti-lumière bleue intégré à l'écran

La liaison smartphone-PC

Prêt pour Windows 11 Les moins Pas de rétro-éclairage pour le clavier

Jamais descendu sous la barre des 600€, sauf aujourd'hui !

Pourquoi le Matebook D15 peut vous séduire ?

Le D15 de Huawei a tout d’abord un design assez réussi. C’est au niveau de l’écran qu’il se fait le plus remarquer grâce à la grande finesse des bordures (5 mm) et au ratio écran/ordure de 87%. Cela couplé à la conception métal de la carrosserie, le Huawei ne laisse pas indifférent.

Sur le plan technique, c’est un très bon compromis pour ceux recherchant une machine loisirs/travail. Il est équipé d’un Intel Core i5 de 10e génération (existe aussi en i3 mais au vu de la différence de prix le i5 est plus pertinent), additionné de 8 Go de RAM. Tous vos logiciels professionnels tourneront sans accroc, ainsi que votre navigateur Internet, même surchargé de pages et de services en ligne.

Pour le divertissement, on aime son écran de 15,6 pouces, idéal pour la pause Netflix de demi-journée. Pour le travail, outre la puissance de calcul, on est tout de suite séduit par la fonctionnalité Huawei Share qui permet un partage instantané des contenus et de l’écran d’un Huawei avec le PC.

Quelques caractéristiques techniques du Huawei Matebook D15