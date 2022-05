Une configuration plus qu’efficace pour la bureautique dans un boîtier d‘ordinateur faisant l’épaisseur d’un dictionnaire de poche. Alors que la sortie de ce mini PC approche, profitez de cette réduction rendre son prix encore plus compétitif.

Le GEEKOM Mini IT8 fait partie de ces ordinateurs au gabarit très réduit que l’on croise de plus en plus sur Amazon. L’objectif est de faire la même chose qu’une tour d’entrée de gamme mais en prenant beaucoup moins de place. Cela fait que les mini PC se transportent bien plus facilement que leurs encombrants cousins. Cet écart en matière de dimensions les indispose évidemment sur une chose, il est très difficile d’embarquer une carte graphique à l’intérieur. Il faut se contenter de la puce graphique du CPU.

Une offre alléchante pour la précommande du GEEKOM Mini IT8

Alors que sa sortie en France est prévue pour le 28 juin 2022, ce mini PC profite déjà d’une réduction pour encourager les précommandes. D’ordinaire, il revient à 449,99€ dans sa configuration la plus modeste c’est-à-dire avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Grâce au code promo GEEKOMdeal12, ce tarif s’abaisse à 395,99€. Soit une cinquantaine d’euros de Gagné ! Précisons que cette promotion ne concerne pas les autres configurations du GEEKOM Mini IT8 et qu’elle est valable du 23 mai au 3 juin 2022.

Les plus Un PC fixe qui tient dans un sac à dos

Des bonnes performances pour la bureautique

RAM et stockage extensible

Possibilité d’y connecter jusqu’à 4 écrans Les moins Ventilation bruyante

Performances graphiques très limitées

Fiche technique du GEEKOM MINI IT8

Poids 0,5 kg Dimensions 11,7 x 11,2 x 4,5 cm Processeur Intel Core i5-8259U 2,30 Ghz RAM 1x 8 Go/16Go DDR4 2400MHz Carte graphique Intel Iris Plus Graphics 655 Connectiques 3 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x USB-C ThunderBolt, 1 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x mini DisplayPort, Ethernet, jack 3.5mm, port carte SD Stockage SSD M.2 SATA 256/512Go OS Windows 11 Professionnelle Support du Bluetooth Oui

GEEKOM Mini IT8 : tout ce qu’il faut pour la bureautique dans son boîtier

PROFITEZ DU BON PLAN GEEKOM Voir la promo

Pas de tour volumineuse ici mais un petit carré qui tient dans la main. Malgré cette différence de taille, il contient quand même un processeur Intel Core i5 de huitième génération et 8 Go de RAM dans sa configuration la moins chère. Avec cela, la lecture de vidéo en 4K, la navigation web avec des dizaines d’onglets ouverts ou des parties de Fortnite ne lui pose pas de problèmes. Pour ces dernières, le mode performance du jeu est nécessaire. En outre, il possède suffisamment de ports à l’arrière pour alimenter jusqu’à quatre écrans en simultanés ! Autrement dit, il se débrouille comme les grands. Par contre, on ne peut changer tous ses composants comme sur une tour classique. Mais chose positive pour un mini PC, il est possible de changer la RAM ainsi que le disque dur. De plus, le GEEKOM Mini IT8 dispose d’un emplacement pour une barrette de RAM supplémentaire et un autre pour étendre le stockage à l’aide d’un disque dur 2,5 pouces.