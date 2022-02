Bon plan Galaxy Z Flip3 à -500€ et un cadeau fou : suivez nos astuces

Petit rappel à toutes et tous, la Saint-Valentin a toujours lieu le 14 février cette année ! Si vous voulez l’épater avec un cadeau geek tout à fait hors du commun oui, vous êtes au bonne endroit ! Samsung se plie en 4 pour vous et le Galaxy Z 3 Flip !

Un prix complètement fracassé par Samsung

Soyons honnête, on ne trouve pas encore beaucoup autour de nous de téléphones pliables. Si quelques marques s’y sont mises, c’est surtout Samsung qui propose des produits particulièrement aboutis et à l’interface logicielle pensée pour ce très grand écran. Mais la donne pourrait bien changer avec cette offre exceptionnelle proposée par Samsung.

Aujourd’hui, il est possible d’obtenir le Galaxy Z Flip 3, c’est-à-dire le dernier modèle pliable façon clapet, pour moins de 800 €. Son prix encore couramment pratiqué est pourtant de 1350 €. Comment faire pour une telle remise ? Soyez attentif on vous dit tout !

Samsung commence tout d’abord par baisser exceptionnellement le prix de son fleuron pliable en le passant, pour la version 128 Go de mémoire, à 1000 €.

Ensuite, vous avez une ODR, une offre de remise qui court du 10 janvier au 31 mars et qui vous permet de vous faire rembourser de 100€. Il suffit de cliquer sur ce lien pour remplir le formulaire et profiter d’une offre vraiment incontournable.

On fait baisser encore le prix du Z Flip ? Samsung vous rachète votre ancien smartphone, fonctionnel ou non et issus des plus grandes marques. Non seulement il y a reprise, mais en plus une bonification de 100€ exceptionnelle pour cette offre. Allez, encore 100€ de gagnés sur votre prochain smartphone.

Est-ce suffisant ? Non, car pour la Saint-Valentin deux cadeaux valent mieux qu’un. Ainsi, entre le 31 janvier et le 14 février, la Galaxy Watch 4 Classic Bluetooth est offerte. En fonction des revendeurs et des modèles, on est sur un produit à entre 200 et 300€. Et Samsung vous l’offre !

Résumons, le Galaxy Z Flip 3 passe à 800€ avec l’ODR et le bonus de reprise (sans compter la valeur de la reprise donc), et Samsung vous offre une Galaxy Watch 4. Et vous voulez encore un cadeau ? Un an de garantie étendue, la Samsung Care+. Valeur ? Autour de 150€, mais là c’est cadeau !

Vous pouvez toujours chercher un meilleur prix, vous ne trouverez pas. Un meilleur smartphone pliable ? Consultez notre comparatif, mais ce n’est vraiment pas sûr !

À pleine plus lourd qu'un modèle classique

Snapdragon 888

Ecran 120 Hz

Galaxy Z Flip 3, mais pas seulement

Le Galaxy Fold, dont la pliure se fait sur la hauteur tel un livre, profite de la même offre incroyable. Commercialisé à 1800 € en version 256 Go, il bénéficie d’une remise par Samsung, d’une ODR de 100 € et d’une reprise d’un ancien modèle avec un bonus de 100€ aussi. Ainsi, le pack Galaxy Fold et Galaxy Watch toujours offerte passe à 1500€.

Concentré de technologie

Haut de gamme, sa courbure façon clapet vous le prouve à chaque instant. Vous jouerez à la fois la carte du souvenir avec les iconiques téléphones à clapet, et la modernité avec la puissance de ce modèle. Puissant ? un Snapdragon 888, ce qui s’est fait de mieux pour 2021. 33O0 mAh de batterie, 8 Go de RAM, la 5G pour surfer sur Internet, un écran de presque 7 pouces rafraîchit à 120 Hz pour la qualité parfaite, il n’y a pas besoin d’en dire plus.