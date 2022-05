On ne présente plus les Samsung Galaxy et plus particulièrement la gamme S. Summum de la qualité chez Samsung, ces modèles ont de nombreux fans qui ont même leurs propres version, le Galaxy S20 FE pour Fan Edition. Et pour les French Days, c’est ce smartphone qui fait le bonheur des amateurs de bons plans.

Vous pouvez découvrir plus en détails les smartphones de Samsung pour savoir si la gamme S vous correspond.

Une promo French Days sur du haut de gamme Samsung, c’est maintenant ou jamais

On est habitué à voir descendre assez vite le prix des smartphones après leur sortie. Mais ils stagnent ensuite bien longtemps, et souvent à un niveau assez élevé lorsqu’il s’agit de smartphones premium comme le S20. Alors cette promo des French Days sur le Galaxy S20 FE, ne peut qu’être une bonne nouvelle.

Proposé à 759€ à sa sortie, le smartphone est en promotion pour les French Days. Jusqu’au 9 mai, le prix affiché est à 499€. Mais ce n’est pas fini : une première remise pop-up valable 2 heures baisse le prix de 60€. En plus, à la validation de commande, entrez le code 60DES499CDAV (si vous êtes Cdiscount à Volonté) pour gagner à nouveau 60€. Prix final ? 379€, le meilleur du marché avec une expédition depuis la France pour cette semaine très commerciale.

Si vous n’avez pas Cdiscount à volonté, le code est 50DES499 pour un prix final de 389€.

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition, digne successeur du S20

Le principe d’un mobile FE chez Samsung, comme les version Mini il y a quelques années, est de proposer un modèle qui fait quelques concessions technologiques. En contrepartie, le constructeur met en vente un produit plus abordable tout en conservant les atouts principaux. C’est ainsi que le S2O FE offre un écran qui ne fait, lui, aucune concession. Super Amoled, HDR10+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un poinçon minimal pour le capteur selfie, une résolution FHD+ de 2400 x 1080 pixels, même votre téléviseur n’est pas aussi performant !

Les concessions sur ce S20 ? Au niveau de la photo, Samsung n’a pas mis son capteur le plus performant, mais celui installé (32 mégapixels) ne démérite pas face aux standards des photophones du marché. Le S20 FE est donc le smartphone parfait pour titiller le haut de gamme avec des caractéristiques solides et un prix abordable — et d’autant plus avec l’offre French Days du moment.

Le Samsung Galaxy S20 FE figure parmi notre top des meilleurs smartphones chez Samsung. Il est considéré comme « la solution abordable ».

Caractéristiques techniques du S20 FE

Taille écran : 6,5 pouces

Batterie : 4500 mAh

Génération : 5G

Résolution : 2400 x 1080 p

Cable : USB-C

Mémoire : 128 Go

Mémoire vive : 6 Go