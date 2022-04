On ne présente plus les Galaxy S mais on pense moins souvent à la gamme Galaxy A. Elle est pourtant toujours très bien dotée et offre un rapport prix/performances très intéressant. Et avec la remise Amazon pour ses ventes Flash du Printemps, il n’y a plus à hésiter.

Galaxy A52 : 120€ de remise sur un téléphone abordable, ça donne quoi ?

Le Galaxy A52 est proposé depuis le début de l’année au-dessus des 400€. Il était encore dernièrement à 429€. Mais la folie du printemps et les Ventes Flash qui vont avec sont aussi passées par là. Résultat : une remise de 120€ et un prix de vente à 329€. Cela représente une remise très intéressante de 27%, idéal si vous souhaitez changer de smartphone.

Comment en profiter ? Simplement en vous rendant sur la page Amazon et en profitant de l’offre avant le 12 avril, après, il sera trop tard. Ne tardez pas, les stocks sont limités.

Capteurs multiples pour la photo

Performances solides

Pourquoi le Galaxy A52 à ce prix est une offre à suivre de près ?

Lorsque l’on veut un smartphone très haut de gamme, on se tourne vers le Galaxy S22 et ce n’est pas notre comparatif des meilleurs modèles Samsung qui vous dira le contraire. Mais lorsque l’on préfère le prix sans mettre de côté de performances suffisantes, on se tourne vers la gamme A car elle répond aux attentes de la grande majorité des utilisateurs. L’écran est parfaitement dans la norme avec une taille de 6,5 pouces (2400 x 1080 pixels) en Super Amoled, 120 Hz, et avec une minuscule encoche pour l’appareil photo. La qualité Samsung au rendez-vous donc, d’autant que c’est un modèle Samsung compatible 5G.

Question performances, le processeur Snapdragon 750 et la puce graphique Adreno 619, tous les deux de Qualcomm, accompagné des 4 Go de RAM, vous assure de faire tourner toutes les applications courantes sans souci. Votre smartphone se transformera même en console de jeu relativement exigeante grâce à ces bonnes performances.

Côté photo, le smartphone embarque un capteur de 64 Mpx, épaulé de 3 autres pour les macros et grand-angle ainsi que la possibilité de filmer en 4k. Enfin, la batterie de 4500 mAh (avec une charge rapide de 15W) est largement suffisante pour une utilisation sur plusieurs jours.

Caractéristiques techniques