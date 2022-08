Bon plan G2A : -10% sur tout le site avec l’application ZEN

Vous connaissez G2A.com ? C’est une plateforme d’achat en ligne qui propose des jeux vidéo, des abonnements, des logiciels et des cartes cadeaux… Vous l’utilisez déjà ? Merveilleux ! Dans ce cas, on a une bonne nouvelle pour vous : 10% de réduction sur n’importe quel achat. Comment donc ? Grâce à l’application ZEN achats et paiements. Oui, c’est vraiment trop bien, mais cela signifie utiliser un autre moyen de paiement que la carte bancaire, Paypal ou encore Bitcoin. Voici pourquoi ça va très bien se passer la première fois que vous irez sur G2A avec l’application ZEN !

Pourquoi utiliser un porte-monnaie ZEN ?

ZEN, c’est un choix d’application très malin, car vous profitez d’un certain nombre de petits avantages sur les conditions de vos achats en ligne.

On trouve notamment :

la facilitation de vos demandes de remboursement en cas de livraison d'un produit cassé ou défectueux ;

des garanties prolongées d'un an sur les produits achetés via votre application ZEN ;

les offres venant d'autres plateformes partenaires jusqu'à – 15% ;

une visibilité sur les frais de transaction (pas de surprise au moment de valider l'achat).

En résumé, s’en remettre à ZEN, c’est sécuriser ses achats sur leboncoin ou sur amazon et gratter quelques euros sur G2A en plus d’offres à venir sur d’autres sites partenaires.

Si vous êtes intéressés, commencez par télécharger l’application ZEN sur le playstore et par vous créer un compte (personnel ou professionnel). Suit une petite vérification de votre identité au moyen de n’importe quelle pièce officielle : CNI, passeport, permis de séjour ou permis de conduire.

Là, vous allez passer par le petit moment selfie. L’application doit vous reconnaître avant de passer à la suite, donc évitez les grimaces…

Bonus : le partenariat fonctionne dans les deux sens !

Ensuite, quand vous prenez votre abonnement ZEN, vous avez le choix entre deux niveaux de service. Peu importe pour lequel vous optez, le code promo G2AZENPAY prolonge la période d’essai de 30 jours en une durée de 120 jours, soit 4 mois d’essai gratuits.

En détail :

GOLD (0,99 euro/mois)

PLATINUM (4,99 euros /mois)

Après avoir appliqué votre code promo G2AZENPAY, go sur G2A pour remplir votre panier de dingueries, avant d’accéder à la liste des moyens de paiement.

Voilà qu’on s’achète Final Fantasy VII sur PC…



Et là, surprise : les -10% cashback s’affichent directement sur l’option portefeuille ZEN. Il n’y a plus rien d’autre à faire à part valider la transaction et vous régaler avec un bon jeu rétro ! Donc pour rappel :

Tuto : on vous explique le fonctionnement étape par étape

C’est juste une question de clics. Cependant, le processus peut varier selon que vous avez déjà un ZEN ou non. Vous trouverez ci-dessous des instructions détaillées.

Étape 1 : Ajoutez le produit sélectionné au panier sur G2A.com et choisissez ZEN.COM comme méthode de paiement.

Attention ! Vous ne recevrez de cashback que si vous payez avec l’application ZEN.

Étape 2 : (pour ceux qui n’ont pas de compte ZEN)

Entrez votre numéro de téléphone pour recevoir un lien de téléchargement de l’application ZEN.COM. Après l’installation, créez votre compte ZEN à l’aide du code G2AZENPAY et confirmez le paiement dans la boutique G2A.com.

Étape 2 : (pour ceux qui ont un compte ZEN)

Lancez l’application ZEN.COM. Faites ensuite glisser l’écran principal vers le bas pour scanner le code QR et confirmer le paiement dans la boutique G2A.com. Vous pouvez simplifier le processus en activant le paiement ZEN dans les paramètres de l’application.

Étape 3 : C’est fait ! Le cashback de 10 % apparaîtra sur votre compte ZEN immédiatement après le paiement.