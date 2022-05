Les French Days sont de retour : retrouvez les meilleurs offres à durée limitée sur Cdiscount

Les French Days, prévus jusqu’au 9 mai, proposent de nombreuses offres alléchantes sur un grand nombre de produits. Pour un cadeau ou se faire cadeau en ce début de printemps, c’est le moment idéal. Et pour vous faciliter la tâche, voici un résumé des meilleures offres du moment.

Les offres French Days pour le jardin

Spa gonflable SunSpa 6 places, 349,99€ au lieu de 699€

Il a tout pour vous faire passer des vacances à buller dans le jardin avec ses 6 places assises, sa dimension de 185 cm de côté, sa ligne d’eau à 65 cm. Il contient 800 litres et 130 micro-jets pour reproduire à domicile le plaisir d’un jacuzzi.

Pergola Cordoba 4x3m, 200€ au lieu de 430€

Mieux qu’un parasol, la pergola recouvre une grande table remplie de convive avec ses 4x3m. Son voile d’ombrage écru est passe-partout, sa structure autoportante vous assure un montage facile et sa protection anti-corrosion de vous en servir encore dans les années à venir.

Les bons plan high tech des French Days

Realme 8 128 Go, 159€ au lieu de 309€

Pour tout dire : batterie de 5000 mAH, APN de 48 mpx, écran de 6,5 pouces, génération 5G, 6 Go de RAM, charge rapide de 18W, tout ça dans le Realme 8 à 159€ !

PC Gamer MSI Katana, 1039€ au lieu de 1599€ (avec le code 60DES499CDAV)

Les gamers comprendront : i7 de 11e génération, RTX 3060, Full HD, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, pas d’OS d’installé mais un prix de folie pour ce genre de performances.

Bose QC35 II, 189€ au lieu de 379€

Les QC35 II de Bose sont littéralement la référence absolue en matière de casque audio Bluetooth. Si de nombreux autres sont performants, et si Bose a sorti le QC45, la perfection et l’aura du QC35 II est inégalé. Indispensable à tous les amoureux de bon son.

Les bons plans Jeux vidéos

C’est le moment de ressortir la Switch avec deux jeux exceptionnels au prix non moins exceptionnel : Legend of Zelda Skyward Sword et Paper Mario The Origami King. Les deux titres sont proposés à 29,99€ au lieu de 59,99€, le prix de leur sortie.

Les bons plans de la mobilité urbaine

Trottinette électrique Urban Glide 100 max à 299,99€

La Urban Glide 100 max est l’une des meilleures trottinette électriques de sa catégorie avec sa vitesse de pointe à 25 km/h, son autonomie de 30 km, sa puissante batterie de 7,5 Ah. Elle satisfera au plaisir des adolescents comme des adultes avec sa résistance à 120 kg.

Vélo de ville pliant Moma Bikes, 160€ au lieu de 320€

Vélo de ville pliant, le Moma Bikes n’oublie pas d’abord d’être un bon vélo avec son dérailleur Shimano 6 vitesses, son poids léger, son peu d’encombrement plié. Son cadre 20 pouces le destine aussi bien à un adolescent qu’un adulte.