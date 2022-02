Bon plan forfaits Sosh, le retour des Séries Limitées !

Difficile aujourd’hui de payer cher un forfait de téléphonie mobile sans smartphone alors que tant d’offres se font concurrence. Sosh entend bien mettre au pas ces rivalités avec le retour de ses forfaits Séries Limitées.

Forfaits Sosh, passez au niveau supérieur

Sosh, c’est la branche low cost de Orange, l’opérateur historique du réseau français. Il a été créé en 2011, mais c’est vraiment en 2013 que le virage vers des forfaits très accessibles se fait. Les prix se sont stabilisés sur des gammes de tarifs similaires à ceux d’aujourd’hui, mais Sosh a étoffé ses forfaits au fur et à mesure des années.

La marque ne s’est jamais privée non plus d’organiser des coups commerciaux, comme celui de Free pour ses 10 ans, afin de recruter de nouveaux clients. Et c’est exactement ce que Sosh propose jusqu’au 21 mars 2022 à 9h00 avec le retour des Séries Limitées.

Deux forfaits en 4G/4G+ (ils devraient rapidement passer en forfaits 5G) vont vous faire changer d’abonnement :

Le forfait 60 Go de data , dont 12 Go en Europe, pour 13,99€ mensuels.

, dont 12 Go en Europe, pour mensuels. Le forfait 80 Go de data, dont 10 Go en Europe, pour 14,99€ par mois.

Grosse enveloppe data à utiliser en Europe

Forfaits sans engagement

Les appels et SMS illimités même en Europe Les moins Seulement pour les nouveaux inscrits

Pas de forfaits pour les très gros consommateurs (Ex : 200 Go)

Les deux forfaits mobiles Sosh en séries limitées

Les forfaits Sosh comprennent 60 ou 80 Go de data, avec une enveloppe respectivement de 12 et 10 Go à utiliser en Europe. S’ajoute à cela la possibilité d’utiliser son forfait téléphonique avec des appels et des SMS illimités partout en France et en Europe. L’offre a donc de quoi répondre aux besoins de la quasi-totalité des usagers du téléphone mobile.

Cerise sur le gâteau, même si la plupart des forfaits fonctionnent ainsi, vous n’avez pas d’engagement et pouvez donc rompre le contrat quand vous le souhaitez.

Que faire de 60 ou 80 Go de forfait ? Pour avoir une idée, une heure de streaming musical par jour (avec les réglages par défaut) consomme environ 10 Go par mois. 1h de vidéo sur Netflix consomme en standard 1 Go de forfait, ce qui est un peu plus que Tik Tok. Cela vous promet donc des heures de présence sur Internet sans affecter votre forfait.

Les conditions pour bien profiter de cette offre Sosh

Attention, pour pouvoir souscrire un forfait Séries Limitées, il est nécessaire que vous soyez un nouveau client de l’opérateur.

Si vous souhaitez changer de forfait depuis un autre opérateur pour rejoindre Sosh, sachez que vous pouvez conserver votre numéro de téléphone. C’est une procédure très simple qui consiste à renseigner votre numéro RIO. Il s’agit de l’identifiant de votre ligne que vous allez fournir au nouvel opérateur lors de la souscription à un abonnement. Ce code vous permettra de conserver votre numéro de téléphone et de faire effectuer la bascule entre les deux abonnements par le nouvel opérateur.

Pour l’obtenir, vous devez simplement composer le 3179. Un serveur vocal vous dictera votre numéro en plus de vous en fournir la copie par SMS. La portabilité de la ligne s’effectue en une dizaine de jours et vous profiterez alors tant du réseau Orange, propriétaire de Sosh, que d’un forfait taillé pour tous les usages.