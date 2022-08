Ces offres forfaits mobile et téléphones sont les meilleures du moment

Vous comptez changer de téléphone ? C’est peut-être l’occasion d’en profiter pour changer de forfait mobile ! Les différents opérateurs du marché proposent régulièrement des promos limitées particulièrement avantageuses. Nous avons sélectionné pour vous les 3 meilleures offres du moment !

Changer son forfait mobile en même temps que son smartphone permet bien souvent de bénéficier d’offres intéressantes. Mais avec le grand nombre de réductions et d’opérateurs disponibles sur le marché, difficile de s’y retrouver. Nous avons sélectionné pour vous les trois meilleures offres de forfaits mobiles avec téléphone. Attention, elles sont limitées alors ne tardez pas à profiter de celle qui vous convient le mieux !

Pour en savoir plus sur les meilleurs forfaits mobiles du moment, retrouvez le comparateur de forfait mobile Lemon.fr. Il sera d’une grande aide dans vos recherches d’offres 4G et 5G pour smartphones.

Un iPhone X reconditionné offert grâce à RED by SFR

C’est sans doute l’offre la plus intéressante du moment. Le Red Deal de l’opérateur RED by SFR, c’est 100Go de 4G+ en France et 18Go depuis l’UE pour seuelement 15€/mois sur un engagement de 24 mois. Mieux encore, l’opérateur vous offre un iPhone X reconditionné pour toute souscription au forfait.

Si l’engagement de 24 mois peut s’avérer contraignant, la perspective de bénéficier d’un iPhone X compense ce défaut mineur. Côté données mobiles, les 100Go devraient vous permettre d’utiliser au mieux votre iPhone.

L’iPhone X sorti en 2018 avait marqué un tournant chez Apple lors de sa sortie avec son écran s’étirant jusqu’aux bords du smartphone et sa désormais célèbre encoche. Encore aujourd’hui, ce smartphone se montre performant et actuel si on n’est pas intéressé par le réseau 5G.

OPERATEUR RED by SFR TYPE DE FORFAIT 4G QUANTITE DATA/MOIS 100 Go MODELE SMARTPHONE APPLE IPHONE X ETAT Reconditionné ENGAGEMENT 24 mois PRIX FORFAIT 15€/mois pendant 24 mois PRIX TELEPHONE 0€ TOTAL 15€/mois

L’iPhone 11 avec le forfait Bouygues Telecom Bouygues Telecom a décidé de miser sur l’iPhone 11 pour proposer une offre intéressante avec un forfait 4G de 170Go pour 37,90€/mois pendant 12 mois puis 56,99€/mois. Au delà des 170Go qui raviront les gros consommateurs de datas, ce forfait permet de bénéficier de l’iPhone 11 pour seulement 222€, une affaire à ne pas louper.

Encore commercialisé par Apple, l’iPhone 11 sorti en septembre 2019 reste encore aujourd’hui une valeur sûre sur le marché des smartphones. Outre ses performances encore au goût du jour, ses qualités en photographie restent à la pointe du marché. Il offre de surcroit une excellente autonomie. On lui reproche simplement l’absence d’écran OLED.

OPERATEUR BOUYGUES TELECOM TYPE DE FORFAIT 4G QUANTITE DATA/MOIS 170 Go MODELE SMARTPHONE Apple iPhone 11 ETAT Neuf ENGAGEMENT 24 mois PRIX FORFAIT 31,99€/mois pendant 12 mois puis 48,99€/mois PRIX TELEPHONE 29,90€ puis 8€/mois pendant 24 mois TOTAL 37,90€/mois pendant 12 mois puis 56,99€/mois

Chez SFR, un Galaxy S22 et de la 5G pour 45€/mois

Vous préférez Samsung à la marque à la pomme ? SFR a pensé à vous ! Cette offre limitée dans le temps permet de bénéficier d’un forfait 5G de 150Go depuis le fleuron des téléphones du fabricant coréen. Cette offre vous permet de bénéficier du Galaxy S22 pour un total de 361€ soit la moitié du prix de vente habituel.

Concernant le forfait, vous pourrez apprécier le confort que procure la 5G sur un téléphone aussi remarquable que ce Galaxy S22.

Le Samsung Galaxy S22 est une référence absolue dans le marché des smartphones Android grâce à son format compact, son écran de très grande qualité et ses trois capteurs photos.

OPERATEUR SFR TYPE DE FORFAIT 5G QUANTITE DATA/MOIS 150 Go MODELE SMARTPHONE Samsung Galaxy S22 ETAT Neuf ENGAGEMENT 24 mois PRIX FORFAIT 30€/mois pendant 12 mois puis 45€/mois PRIX TELEPHONE 81€ puis 15€/mois pendant 24 mois TOTAL 45€/mois pendant 12 mois puis 60€/mois