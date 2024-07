L’enceinte portable de Marshall notée 4,7 étoiles est en promo pour bien profiter de l’été

Pour la saison estivale, Boulanger effectue une remise sur l’enceinte Marshall Emberton II. Elle bénéficie d’une réduction de 60 euros.

Vous êtes déjà en vacances ou vous attendez vos jours de congé pour profiter de l’été ? Quoi qu’il en soit, la Marshall Emberton II BT Black & Brass est l’enceinte idéale pour accompagner vos moments musicaux. Que vous soyez au bord de la piscine, en train de faire un barbecue ou de vous relaxer à la plage, cette enceinte saura ajouter une touche musicale à votre été.

Proposée à -35%, c’est une belle opportunité pour celles et ceux qui cherchent un produit performant et abordable. Avec plus de 30 heures d’autonomie, vous pourrez profiter de votre musique sans interruption tout au long de la journée.

Un été en musique à -35%

Actuellement disponible sur le site Boulanger, l’enceinte Marshall Emberton II BT Black & Brass est proposé à un tarif de 109€ au lieu de 169.99€. Soit une belle réduction de 35%, et 60€ d’économies dans votre poche !

Pour la commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Boulanger.

Ajoutez l’enceinte à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 169.99€, mais vous le paierez à 109€.

Marshall Emberton II : L’enceinte parfaite pour l’été ?

L’enceinte Marshall Emberton II BT Black & Brass est parfaite pour accompagner vos moments musicaux en intérieur et extérieur, nous avions d’ailleurs pu la tester il y a quelques mois.

Performances audio

L’Emberton II est équipée de deux haut-parleurs pleine gamme de 2 pouces et de deux radiateurs passifs, offrant une qualité sonore claire et puissante. Avec une plage de fréquences de 60 à 20,000 Hz, cette enceinte délivre un son riche qui rend chaque morceau agréable à écouter.

Connectivité

Pour profiter de votre musique sans fil, l’Emberton II utilise la technologie Bluetooth 5.1. Avec une portée de 10 mètres, vous pouvez facilement contrôler la musique depuis votre smartphone sans avoir à vous soucier de rester proche de l’enceinte.

Autonomie

Cette enceinte est dotée d’une autonomie impressionnante de plus de 30 heures, vous permettant de profiter de longues sessions musicales sans interruption. Grâce à la charge rapide, 20 minutes de charge vous offrent jusqu’à 4 heures de lecture, pratique pour les moments où vous êtes pressé.

Résistance

L’enceinte portable Emberton II est conçue pour résister aux éléments avec une certification IP67, ce qui signifie qu’elle est à la fois étanche et résistante à la poussière. Vous pouvez l’emmener partout sans craindre de l’abîmer, que ce soit lors d’une journée à la plage ou d’une randonnée en montagne.

Design

Avec ses dimensions compactes de 68 x 160 x 76 mm et son poids léger de 0,7 kg, l’Emberton II est facile à transporter. Son design élégant en noir et laiton ajoute une touche de style à votre équipement, et sa robustesse assure qu’elle tiendra le coup quelles que soient vos aventures estivales.

Plage de fréquences A60 – 20,000 Hz Haut-parleurs Deux haut-parleurs pleine gamme de 2 pouces, deux radiateurs passifs Amplificateurs Deux amplificateurs de classe D de 10 W Autonomie de la batterie Plus de 30 heures Temps de charge 3 heures Dimensions 68 x 160 x 76 mm

Les plus Autonomie,

Résistance à l’eau,

Puissance,

Design. Les moins Pas de micro intégré pour les appels