Bon plan : Enceinte connectée Belkin Soundform Elite à – 28 %, soit 179 € au lieu de 249 €

Les enceintes connectées sont devenues la norme pour écouter de la musique mais aussi pour utiliser les assistants vocaux. Ce modèle Belkin Soundform Elite, proposé à 28 % de remise jusqu’au 27 septembre, est l’opportunité idéale pour s’équiper du meilleur dans le domaine. Initialement vendue à 249,99 €, la FNAC propose 70 € de remise pour la ramener à 179,99 €.

Elle se place ainsi sous ses concurrentes directes et notamment la Sonos One en matière de prix.

C’est le moment de profiter du meilleur tarif de ces derniers mois

Enceinte et chargeur à induction, Belkin innove

L’enceinte connectée, référence dans son secteur et que nous avions noté 8/10 lors de notre test de la Soundform Elite, a la particularité d’avoir une double usage qui en fait un produit particulièrement intéressant. Elle est d’abord une enceinte connectée conçue par Devialet. L’entreprise française s’est fait très rapidement une réputation internationale d’excellence en matière de restitution du son. Belkin, pour sa part, est à l’origine de la partie technique et permet à l’enceinte de faire aussi office de chargeur à induction. Ainsi, il suffit de poser votre smartphone compatible sur l’enceinte pour profiter de la recharge à 10W.

Un format arrondi avec un plateau incliné pour la recharge à induction, un design réussi

Profitez de l’offre tout de suite, après il sera trop tard

Une enceinte connectée aux multiples usages

Comme la plupart des enceintes connectées d’aujourd’hui, la Belkin Soundform Elite a de multiples usages. Elle est d’abord l’enceinte connectée idéale pour lire en streaming vos podcasts ou vos playlists préférées sur Deezer et les autres plateformes musicales. En plus de proposer la charge à induction, l’enceinte intègre aussi l’assistant vocal Google, un des meilleurs assistants du marché, ce qui en fait un appareil idéal pour interagir avec Google Assistant. Enfin, et c’est une force rare, ce modèle profite du mode multi room rendu possible par Google Chromecast et qui lui permet de se connecter aux enceintes connectées situées dans d’autres pièces pour que le son vous suive partout où vous allez.

L’offre FNAC permet de profiter de 4 mois d’abonnement offert pour Deezer afin de découvrir tout de suite les possibilités de votre nouvelle enceinte connectée.

Les raisons techniques du choix de la Belkin Soundform Elite

Choisir ce modèle Belkin n’est pas anodin. Équipée de matériel Devialet, elle offre un son d’une grande richesse, des basses profondes, une absence de distorsion et de bruit de fond. Plus qu’écouter la musique, elle la fait vivre grâce à ses 2 woofers de 60W chacun ainsi que son haut parleur principal de 30W. Enfin, son mode de connexion est le Bluetooth 5.0 et le wifi. Ses boutons lui permettent de la configurer plus facilement.