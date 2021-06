C’est les Amazon Prime Days depuis le 21 juin. Pendant 48 heures, de nombreuses offres vous permettent de faire des économies. Vous désirez acquérir une enceinte portable ? On vous présente ici les meilleures deals que vous pourrez trouver !

Cette enceinte est considérée dans notre comparatif comme le meilleur compromis taille/qualité sonore. Sa puissance et ses basses importantes en fait le compagnon idéal pour une soirée ou un afterwork. Elle est aujourd’hui affichée à 119 € à lieu de 190 €. C’est le prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon avec une réduction de 32 %. Si vous cherchez une enceinte qui délivre un bon son à bon prix, cette offre est l’occasion parfaite.

Lancée en 2015, cette enceinte a déjà fait ses preuves. En 2019, une offre, déjà très intéressante, présentait le produit à 125 €. Mais la concurrence et la date de commercialisation de l’enceinte ont fait qu’elle se retrouve aujourd’hui — et uniquement aujourd’hui — à un prix historiquement bas de 119 €.

L’enceinte bluetooth étanche est parfaite pour l’été avec les beaux jours qui arrivent. La JBL Charge 4 est avec les Prime days proposée en blanc ou bleu à moins de 100€, ce qui n’était jamais arrivé. C’est donc une offre à considérer avec une grande attention. Elle ne dure qu’un seul jour, alors ne tergiverser pas trop !

La JBL Charge 4, initialement lancée à 200 € connaît depuis septembre 2019 une chute de son prix. Aujourd’hui, l’offre propose l’enceinte à 95 €, ce qui est moins que les 127 €, prix le plus bas enregistré depuis le lancement.

La barre de son Philips PB603 est un produit haut de gamme. La qualité de son son Dolby Athmos est au rendez-vous pour rentrer dans une immersion totale lors de vos films et vos séries. Mais le prix peut parfois faire peur. Affichée initialement à 400 €, l’offre des Amazon Prime Days propose cette barre de son à 220 €. Une remise de 45 % non négligeable.

Les prix de cette barre de son n’ont jamais été proposée à moins de 279€ – offre de mars dernier -. Alors qu’elle avait été lancée en 2019 à 400€, l’offre actuelle de 220€ est plus qu’intéressante.

Attention : Ces offres Amazon ne concernent que les abonnés à Amazon Prime. Pour y souscrire, l’abonnement coûte 50€ par an et permet ne nombreuses offres et des réductions des prix et délais de la livraison.