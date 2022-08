Le fabricant Eleglide propose une offre immanquable à l’occasion du lancement de son tout nouveau modèle de trottinette électrique : la Coozy et ses 55 kilomètres d’autonomie. Voici comment profiter de la promotion.

En l’espace de quelques années, les trottinettes électriques sont devenues un mode de transport incontournable en milieu urbain. Et pour cause, elles permettent de se faufiler rapidement et sans effort à travers des centres villes toujours plus encombrés. Dans ce vaste marché, il arrive que certains modèles se démarquent comme c’est le cas pour cette Eleglide Coozy qui combine une très bonne autonomie à un équipement conséquent. Disposant d’un rapport qualité prix agressif avec ses 697,68€, cette trottinette électrique devient une excellente affaire avec son offre de lancement faisant baisser son prix à 549,99€.

La trottinette électrique à -21% exclusivement pour son lancement

Commercialisée au tarif de 697,68€, la Eleglide Coozy bénéficie d’une offre flash faisant descendre son prix à 599€. Mais ce n’est pas fini : avec le code promo ELECOOZY, l’offre de lancement de la trottinette électrique atteint 549,99€, soit une baisse totale de -21% ! Son prix de base était déjà dans la moyenne basse pour cette gamme. Avec cette réduction, c’est une offre quasi impossible à refuser si vous voulez vous offrir les faveurs d’une trottinette électrique.

Attention, cette offre n’est valable que pour quelques jours seulement, alors ne tardez pas pour en profiter !

La Eleglide Coozy, une trottinette électrique qui se démarque des autres

Comme nous l’avions évoqué dans notre guide pour choisir sa trottinette électrique, l’autonomie est l’un des principaux critères à retenir. A ce niveau, la Eleglide Coozy est bien dotée puisqu’elle dispose d’une autonomie pouvant atteindre 55 kilomètres grâce à sa batterie de 450 Wh dissimulée sous le repose-pied. Cet emplacement garantit un centre de gravité le plus bas possible pour de meilleures sensations lors de vos trajet.

La trottinette électrique atteint sans soucis les 25 km/h maximum imposés par la législation française grâce à son moteur de 350W.

Mais si on devait retenir une chose de cette trottinette électrique, ce serait son confort de conduite et sa sécurité optimale qui se distingue réellement de ses rivales directes. La sécurité et le confort comme fer de lance de la Eleglide Coozy Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs, le fabricant a équipé son modèle Coozy d’un système E-ABS qui permet d’améliorer la qualité de freinage et d’éviter le blocage de la roue arrière. De plus, aux traditionnels feux avant et arrières sont associés un indicateur de freinage et surtout des clignotants aux extrémités du guidon ! Ce système novateur permet à l’utilisateur de se faire voir et de tourner avec une plus grande sécurité.

Au niveau du confort, tout est pensé pour que le trajet soit idéal. Les suspensions à l’avant ainsi que les pneus plus gros que la moyenne (10 pouces) vous permettront d’aborder les routes pavés sans vous y casser les dents. De même, le large repose pied permet de mettre ses deux pieds côte à côte.

Finalement, au quotidien, la Eleglide Coozy se montre pratique et agréable sur n’importe quel type de route. Pliable, elle dispose même d’une application complète et intuitive qui permet à l’utilisateur de contrôler tous les paramètres de la trottinette et même de la verrouiller à distance.

Les plus Le rapport qualité/prix

La très bonne autonomie

Le système de freinage

Les suspensions avant et les grandes roues Les moins Les finitions qui laissent parfais à désirer