Bon plan écran PC incurvé Dell : promo à 392€ au lieu de 632€ (-38%)

Avis à tous les cinéphiles et gamers, l’écran incurvé Dell S3422DWG est à – 38 %, vous ouvrant les portes de l’excellence en matière d’écran pour PC.

Écran Dell incurvé spectaculaire avec une offre exceptionnelle

Cet écran Dell incurvé est parmi ce qui se fait de mieux actuellement et l’offre proposée ici est la meilleure solution pour se l’offrir sans se ruiner. Proposé par Dell à 631,96 €, son prix a déjà été ramené à 472,95 €, éco-taxe incluse. L’offre du jour, valable seulement jusqu’au 04 octobre, permet de gagner encore 80 €. Ainsi, le Dell S3422 DWG est proposé à 392,95 €, frais de port inclus et expédition le lendemain de la commande. C’est une opportunité en or pour se constituer un setup haut de gamme.

Votre code pour profiter d’une offre unique : DAS80S

Toujours bien au-delà des 400 €, sauf chez Dell jusqu’au 04 octobre

Prix promo sur l’écran incurvé Dell, l’offre ne va pas durer

Dell continue mois après mois de proposer des écrans pour PC qui repoussent chaque fois les limites techniques afin d’offrir une immersion sans cesse plus impressionnante. Avec le modèle S3422 DWG, Dell fait à nouveau la démonstration de son savoir-faire au service des joueurs les plus expérimentés. Pour ceux qui veulent un outil de travail, cet écran incurvé à la largeur nécessaire pour le multitâche dans des conditions là encore tout simplement exceptionnelles.

Une courbure incroyable pour un rendu particulièrement immersif

Pour offrir une immersion sans pareille, cet écran propose une dalle impressionnante de 34 pouces de de diagonale (soit 86 cm) et de 1800R, soit 1800 mm de rayon de courbure. Grâce à ses valeurs, votre vision périphérique devient plus précise, chaque détail vous saute aux yeux par sa netteté et vos performances sont en nette hausse.

Le rayon de courbure indique la distance optimale à laquelle vous placer pour profiter de l’écran incurvé. Pour ce Dell de 1800R, placez-vous à 1800 mm soit 1,8 m.

Outre la courbure, on est impressionné aussi par la résolution WQHD, c’est-à-dire de 3440 x 1440 pixels, offrant ainsi 34 % de pixels en plus qu’une résolution QHD. Cette finesse de l’image se combine avec un contraste de 3000:1, la prise en charge du format HDR 400 mais aussi une fréquence de 144 Hz. Ainsi, même les images les plus rapides apparaîtront avec une précision inégalée sur votre écran, rendant vos mouvements dans un jeu de course ou sur le champ de bataille d’un Call of Duty parfaitement lisibles.

Un setup gaming est complet seulement avec un écran vraiment haut de gamme, ce Dell S3422 et un PC aux performances du même niveau.

Êtes-vous prêts pour l’excellence ? C’est jusqu’au 04 octobre !