Bon plan : les écouteurs Sony WF-1000XM3 à 152 € au lieu de 250 €

Amazon propose les écouteurs Sony WF-1000XM3 à -40 % jusqu’à la fin du mois. Profitez de ces écouteurs à réduction de bruit True Wireless et de son boîtier de rechargement compatible avec Android et iOS à prix réduit.

Dans le marché des écouteurs, les Sony WF-1000XM3 se distinguent en offrant une excellente réduction de bruit. Sortis en août 2019, ces écouteurs restent un modèle de référence dans le haut de gamme. Juste avant le second anniversaire de ces écouteurs True Wireless, Amazon propose une offre vraiment intéressant faisant chuter leur prix de 250 euros à 152,99 euros soit 40 % de remise. Une offre à découvrir ci-dessous.

Les principales raisons pour craquer pour les Sony WF-1000XM3

Tout d’abord c’est la qualité de la réduction du bruit qui distingue ces écouteurs sans fil. A leur sortie, c’était tout simplement ce qui se faisait de mieux tant en True Wireless que sur les écouteurs filaires. On note aussi de suite la qualité de fabrication de la célèbre marque japonaise qui s’est fait un nom dans l’audio depuis des décennies mais aussi son design à la fois sobre et élégant. Côté son, rien à redire, la restitution est à la fois équilibrée et précise sans aucune distorsion. Le confort et le maintien sont vraiment excellent et l’autonomie de 6h30 avec réduction du bruit en fait l’un des modèles les plus autonomes de son secteur. Notez que l’autonomie est de 24 heures sans réduction de bruit avec le boitier de recharge. La connexion Bluetooth est aussi excellente et très stable.

L’offre Amazon pour les écouteurs sans fil de Sony

Vous avez jusqu’au 31 juillet inclus pour profiter de l’offre promotion d’Amazon. Les écouteurs Sony WF-1000XM3 sont actuellement à 152.99 euros en lieu et place de 250.00 euros soit une économie de 97 euros sur le tarif normal pour les modèles noirs. Même si ce modèle d’écouteurs sans fil s’apprête à fêter ces deux ans, cela reste une référence dans son domaine et une telle remise est véritablement un bon plan à ne pas manquer pour ceux qui cherchent des écouteurs à réduction de bruit haut de gamme.