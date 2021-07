Promo Aliexpress : les Redmi Buds 3 Pro à moins de 35€

À peine sont-ils annoncés et lancés qu’Aliexpress propose déjà promotions pour créer le tarif le plus attractif possible. En effet, la sortie de cette version Pro le 19 juillet 2021 s’accompagne d’une baisse de prix et de coupons de réduction en quantité limité. Ça fait beaucoup ! Que cachent ces écouteurs Bluetooth TWS ?

Les plus Réduction de bruit active pour un petit prix

Mode transparence

Bonne autonomie Les moins Pas de commandes tactiles pour le volume

Pourquoi choisir les Redmi Buds 3 Pro ?

Cette fois, la branche la plus abordable de Xiaomi propose une paire d’écouteurs intra-auriculaire un peu plus cher que d’habitude, mais avec une fiche technique intéressante. En effet, la marque a équipé cette version Pro d’une réduction de bruit capable de baisser le volume sonore ambiant de 35 dB. Celle-ci peut s’ajuster à l’aide de 4 modes différents en plus d’en inclure deux autres pour la transparence. Niveau design, ce boost technologique occasionne un gain en épaisseur pour les deux écouteurs. En outre, ces Redmi Buds 3 Pro assurent jusqu’à six heures d’écoutes en une seule charge. Le boitier fait grimper cette autonomie a 28 heures au total. Ce dernier est d’ailleurs compatible avec la recharge sans-fil. Notons également que ces écouteurs fonctionnent en Bluetooth 5.2 pour garantir une connexion stable en permanence avec un ou deux appareils. Enfin, ils disposent de la charge rapide : 3 heures d’écoutes pour 10 minutes de charge !

Si Xiaomi propose que les coloris noir et gris pour les écouteurs, les boitiers bénéficient d’un choix plus large. En effet, la marque vend des versions en silicone avec 7 couleurs différentes.

Pourquoi cette offre sur les Redmi Buds 3 Pro est-elle intéressante ?

À partir du 21 juillet 2021 à 10 h, le prix de départ de ces écouteurs profite d’environ 50 % de réduction. Les 100$ affichés sur Aliexpress passent ainsi à 49,99$, soit environ 42 euros. Mais ce n’est pas fini ! Vous pouvez obtenir un coupon promotionnel d’une valeur de 10$ directement sur la page du produit. Ce qui amène les Redmi Buds 3 à 39,99$ soit environ 34€. Notons au passage qu’Aliexpress offre des cadeaux pour ceux qui effectueront rapidement une commande après le lancement de la promotion. En la partageant sur les réseaux sociaux, ils pourront participer à un tirage au sort et gagner :

Un aspirateur-balai Power Solo 10 pour les commandes faites entre 10 h et 11 h (20 unités)

Une batterie externe Redmi pour les commandes faites entre 11 h et 12 h (200 unités)

Un sac à dos Xiaomi pour les commandes faites entre 11 h et 12 h (100 unités)