Bon plan écouteurs intra-auriculaires : Realme Buds Air 2 à 29 € (-41%) au lieu de 49 €

Le fabricant Realme s’est fait connaître en France en proposant des smartphones très bien équipés à des prix défiant toute concurrence. La marque prolonge sa politique de prix agressifs en proposant les excellents Realme Buds Air 2 à 29,99 € sur Cdiscount. Tout simplement le meilleur prix du moment.

Une offre à ne pas manquer pour s’équiper à petit prix avec les Realme Buds Air 2

Les Buds Air 2 sont régulièrement proposés autour de 50 € sur Amazon comme Cdiscount. Exceptionnellement, on les trouve sur Cdiscount pour seulement 29,99 €, soit une réduction de 41 % sur le prix de ces excellents écouteurs intra-auriculaires. Ils sont expédiés par Cdiscount et peuvent donc être livrés en moins de 24h avec Cdiscount à volonté.

Ils n’ont jamais été aussi bas qu’en ce moment chez Cdiscount

Des écouteurs à la pointe de la technologie

La grande force de ces écouteurs est de pouvoir vous faire profiter de nombreuses technologies récentes à un petit prix, vous pourrez comparer les technologies sur notre guide des écouteurs sans fil. On apprécie d’emblée l’autonomie et la vitesse de charge. Avec le boîtier qui permet de recharger les écouteurs, c’est 25 heures de musique qui s’offrent à vous et sans jamais vous quitter puisque 10 minutes de charge suffisent pour 2 heures d’écoute. Concernant le son lui-même, vous serez sous le charme de ces écouteurs. Ils profitent d’un système de réduction active du bruit qui permet de gagner jusqu’à 25 décibels, notamment en éliminant toutes les basses fréquences parasites et en amplifiant celles de la musique. Le confort d’écoute est tout simplement exceptionnel pour ces écouteurs.

Realme développe ses propres puces pour ses équipements afin de proposer le meilleur de la technologie à petit prix. Ce modèle fonctionne avec la puce R2, permettant annulation du bruit et consommation électrique très réduite.

Tout ce qu’il faut savoir sur ces écouteurs haut de gamme

Les fonctionnalités des Buds Air 2

Contrôle tactile directement sur les écouteurs

Bluetooth avec une latence de 88 ms, imperceptible en jeu vidéo ou streaming vidéo

Google Fast Pair pour un appairage automatique à l’ouverture de la boîte

Mode transparence pour une conversation sans quitter les écouteurs par activation tactile

Mode transparence automatique en enlevant jusqu’à 1 écouteur

Arrêt automatique de la lecture en retirant les écouteurs

Ecouteur poids plume : 4,1 g l’unité

2 microphones pour des appels cristallins