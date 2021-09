Bon plan : Ecouteurs intra-auriculaires Lenovo LP1S à 12€ au lieu de 28€

Les écouteurs intra-auriculaires proposés aujourd’hui sont des Lenovo LP1S. Ils sont d’un rapport qualité-prix surprenant. Ils offrent un son clair et limpide qualitatif, idéal pour les moments de détente comme pour le sport.

Une offre exceptionnelle sur des écouteurs True Wireless

Vendus à 12,61 € par AliExpress au lieu de 28,02 €, vous faîtes une économie substantielle de 55 %. C’est un prix surprenant car ces écouteurs sont parfois proposés plus cher en France via Amazon. Expédiés par AliExpress, les frais de livraison sont inclus dans le prix des écouteurs.

Vous n’avez encore jamais acheté sur AliExpress ? 4 € de remise supplémentaire remis à votre inscription. Attention, tant que vous n’êtes pas inscrits, les prix s’affichent HT.

Un son de qualité pour des écouteurs très abordables

On dirait le prix d’un gadget, et pourtant ces écouteurs sans fil sont de très bonne facture, la réputation de Lenovo comme constructeur de matériel informatique n’est plus à faire. Ces écouteurs sont parfaits pour faire du sport puisqu’ils sont IPX4, c’est-à-dire qu’ils vont résister à la transpiration ou à une averse. Leur autonomie est de 4 heures, et le boîtier de rangement et recharge permet de gagner encore 12 heures d’autonomie. La fonction de réduction de bruit vous assure de suivre musique et podcasts sereinement pendant vos exercices sportifs ou vos sorties en extérieur.

Design à la Airpods pour ces écouteurs Lenovo d’une toute autre gamme de prix

Techniquement à jour, la bonne surprise Lenovo LP1S

On retrouve sur ces LP1S les technologies qui font les écouteurs de grandes marques d’aujourd’hui. Les écouteurs sont tactiles pour mettre en pause la musique sans sortir son téléphone. L’appairage, grâce au Bluetooth 5.0, est automatique et permet même de prendre les appels téléphoniques. On apprécie aussi la technologie TWS, que l’on ne retrouve pas sur tous les modèles, et qui permet d’utiliser une seule des deux oreillettes au choix, et non la paire simultanément. Enfin, la transmission à 10 mètres permet de continuer à suivre le son même en s’éloignant.

Rapport qualité-prix très bon pour des écouteurs Bluetooth sport à moins de 15 euros, ces Lenovo seront unebelle surprise à mettre en toutes les mains. Si vous cherchez plutôt des écouteurs haut de gamme de grandes marques, rendez-vous sur le meilleur comparateur des écouteurs sans fils.

Les Lenovo LP1S, ce sont :