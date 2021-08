Bon plan : les écouteurs Shure Aonic 215 en promo (-30%) pour un temps limité

Les écouteurs sans fil Aonic 215 de Shure sont vendus à un prix cassé sur le site internet de l’entreprise. Voilà une opportunité pour obtenir la version la plus abordable des écouteurs true wireless de cette marque particulièrement haut de gamme.

Les plus Son de très bonne qualité

32 heures d’autonomie

Réduction de bruit passive efficace

Confortable Les moins Pas d’ANC

Récepteurs Bluetooth encombrant

Shure casse le prix des Aonic 215 True Wireless

C’est une offre très intéressante qui est mise en ligne sur le site de la boutique de Shure. Ainsi, vous pouvez actuellement acquérir les écouteurs True Wireless modulables Aonic 215 pour le prix de 139 euros au lieu de 199 euros en temps normal. Une réduction de taille pour ces écouteurs sans fil qui possèdent un profil particulièrement séduisant pour les puristes de la musique.

La seconde bonne nouvelle ? Vous pouvez acquérir ces écouteurs à prix cassé dans les quatre déclinaisons : blanc, noir, bleu et transparent. Attention toutefois, on ignore pour combien de temps cette offre sera accessible sur le site de Shure. Ne perdez pas trop de temps si vous voulez acheter ces écouteurs Aonic 215 True Wireless.

Des écouteurs de très bonne qualité

Ces écouteurs sont bien sûr moins connus du grand public que les AirPods, mais ils ont de solides arguments à faire valoir. Il s’agit avant tout d’écouteurs qui cherche à proposer une qualité de son supérieure . Il s’agit d’un style un peu particulier puisque ce sont des écouteurs modulables. En effet, ce sont à la base des modèles filaires détachables auxquels ont été ajoutés deux récepteurs Bluetooth. Ces écouteurs offrent une autonomie de 8 heures et le boîtier qui va avec leur octroi trois charges supplémentaires. Très confortables, ils proposent un maintient sécurisé sur l’oreille et la technologie d’isolation des bruits extérieurs Sound Isolating™. Ils disposent aussi d’un mode transparent pour rester en contact avec le monde extérieur. D’ailleurs, l’intensité de ce dernier peut se régler depuis l’application Shure Play.

Bilan sur les Shure Aonic 215 True wireless

On apprécie particulièrement l’excellente isolation sonore, pas forcément évidente sur des écouteurs intra-auriculaires et la très bonne qualité d’ensemble. En revanche, on peut regretter leur design encombrant. C’est un produit avant tout pensé pour les audiophiles et qui ne conviendra pas forcément à tous les profils. À l’origine, ils sont conçus comme des écouteurs utilisés par les artistes sur scène. Une chose est sûre, s’ils vous tentent, on vous conseille de ne pas perdre de temps pour profiter de la promotion.

