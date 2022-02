Bon plan Dreame T20 : 40% de remise sur l’aspirateur balai

Dreame, marque de Xiaomi, étonne régulièrement par l’ampleur de ces promos flash. En partenariat avec AliExpress, la marque propose pour le 1er février une remise historique défiant toute concurrence sur son aspirateur balai Dreame T20.

Sous la barre des 200€, une première pour le T20

Dreame fait passer pour la première fois le T20 sous la barre des 200€. Alors qu’on le trouve sur certaines Marketplace autour de 230€, et jusqu’à 270€ chez Amazon, AliExpress décide de casser les prix.

Avec le code SDFRJ268, vous bénéficiez d’une remise exclusive exclusivement le 1er février prochain. Le T20 passera alors de 310€ à seulement 180€ ! Attention, le stock est limité, n’attendez pas pour profiter de la bonne affaire. C’est l’opportunité parfaite pour remplacer un aspirateur vieillissant par un produit fonctionnel, efficace et qui va vous faciliter la vie au quotidien. Pour vous en convaincre, retrouvez notre guide des aspirateurs balais à consulter en urgence.

Batterie de 3 000 mAh

Poids plume de 1,6 Kg

Ecran LCD

Filtration performante Les moins Peu d’accessoires

COURBE D'HISTORIQUE DU PRIX DU PRODUIT EN FONCTION DU TEMPS

Un concentré de technologie

Le T20 recoupe tout ce que Dreame fait de mieux pour vous assurer un produit performant.

L’aspirateur est équipé d’un moteur de 125 000 tours/min, assez puissant pour créer une dépression de 25 000 PA et assurer ainsi une aspiration puissante. Elle est d’autant plus puissante que l’aspirateur adapte automatiquement la force d’aspiration et la rotation de la brosse en fonction du sol. Ainsi, la batterie est optimisée. Pour un usage classique, elle est donnée pour 70 minutes d’utilisation.

On apprécie aussi les capacités de filtration. Les poussières fines, 99,97 % de succès, les acariens : 99,99%. Filtration, cyclone 12 cônes, la conception de la brosse, tout est pensé pour l’efficacité.

Vous remarquerez aussi l’écran HD au bout de l’aspirateur. Un gadget ? Non, bien au contraire. Il permet de suivre l’état de l’aspiration et de l’aspirateur en temps réel. Autonomie de la batterie, mode activé, remplacement du filtre, panne système, tout est indiqué pour une utilisation la plus souple possible.

AliExpress, vraiment express

Si vous vous imaginez encore AliExpress comme le vendeur de gadget qui mettent 2 mois à venir de Chine, détrompez-vous ! En effet, AliExpress a fait sa révolution et maintenant de nombreux produits partent d’Europe. C’est le cas du T20 puisqu’il est expédié gratuitement depuis la France. Vraiment rien à redire !