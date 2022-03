Bon plan Cyberghost VPN : 83% de remise, c’est tentant !

La protection de la vie privée est un sujet majeur de l’utilisation du Net. Face à des géants informatiques auxquels il est difficile de faire confiance, le VPN est la solution de confidentialité par excellence pour toutes vos activités en ligne.

Cyberghost est l’une des solutions VPN de référence : 13 500 avis Trustpilot et une note de 4,8/5

Un printemps sous le signe de la cybersécurité avec une offre folle Cyberghost

Cyberghost n’est plus à présenter dans le monde des VPN. Sa fiabilité, sa vitesse, sa place en haut de tous les classements en font une référence mondiale. Cette sécurité via votre anonymat et toutes les opportunités offertes par le VPN ont un coût. Il est habituellement de 11,99 € lorsque l’abonnement est réglé mensuellement.

Exceptionnellement, Cyberghost casse les prix. L’abonnement passe à 1,99 € par mois pour la souscription d’un abonnement de 3 ans, auquel l’entreprise ajoute encore 3 mois supplémentaires gratuits. Ainsi, vous ne payez que 77,61€, soit une remise de 83 %. C’est tout simplement la meilleure offre du moment, et avec la protection la plus haut de gamme. Vous voulez en être sûrs ? Consultez notre guide VPN 2022.

7 appareils connectés de façon simultanée

Streaming et torrenting acceptés

Les moins Les connexions très lentes peuvent ressentir quelques ralentissements

Les 3 ans sont à payer en une seule fois

Avec Cyberghost VPN, vous avez une garantie de satisfaction de 45 jours pendant lesquels vous pouvez arrêter votre abonnement sans vous justifier.

Que vous apporte Cyberghost VPN ?

Cyberghost est l’un des VPN les mieux implantés au monde. Il a plus de 7 300 serveurs répartis dans 90 pays. Pourquoi autant ? Plus la quantité est importante, plus la charge des serveurs est répartie pour éviter les pertes de bande passante. Ainsi, vous surfez aussi rapidement qu’avant mais de façon invisible. Le cryptage AES 256-bits, réputé comme inviolable, rend vos sessions sur Internet invisibles.

Avec autant de pays couverts, vous n’avez plus de contraintes de géolocalisation pour utiliser vos plateformes de streaming et sites Internet. Que vous vouliez consulter le catalogue vidéo d’un autre pays, ou que vous vouliez voir le catalogue français quand vous êtes à l’étranger, il n’y a pas de restrictions avec ce VPN. Vous n’êtes plus traçable et donc tous blocages de géolocalisation sont supprimés. Il est par exemple possible de se connecter à Netflix avec Cyberghost et d’accéder au catalogue anglais.

Cyberghost, pour tous les usages

En terme de disponibilité, Cyberghost est accessible sous forme de logiciel, application ou extension pour tout ce qui se connecte à Internet ou presque :

iOS

Android

Windows

Linux

Android TV

Smart TV

Chrome

Firefox

Fire TV

PS4 et PS5

Cyberghost est aussi une solution idéale pour tous ceux qui s’adonnent au torrenting. L’échange de fichiers par le protocole BitTorrent est particulièrement surveillé, entre autre par la loi Arcom. Avec Cyberghost, toutes vos activités en ligne sont parfaites anonymisées grâce au cryptage des données mais aussi un ensemble de solutions techniques qui permettent de sécuriser toutes les activités en temps réel et sans aucun risque de fuite.