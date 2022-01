Bon plan casque audio : le QuietComfort 45 de Bose à -23 %, une offre à ne pas rater

Le QuietComfort 45 est le dernier modèle de la série haut de gamme proposé par Bose pour ses casques audio Bluetooth. Pour la première fois, il passe sous la barre des 300€. Une offre intéressante à ne pas rater. On vous explique comment profiter de cette promotion.

Une remise tout simplement unique sur le Bose QuietComfort 45

Mis en vente à la fin du mois de septembre 2021, le QC45 est le successeur direct du QC35, iconique modèle de chez Bose. Profitant de nouvelles technologies, son prix est forcément à la hauteur. Il était proposé durant les fêtes de fin d’année à 350 €. Mais une première baisse de prix générale et un coupon de remise exceptionnel de la part d’Amazon ont permis de casser le prix de ce casque audio. Jusqu’au 8 février, il est exceptionnellement à 270€. Une offre à ne pas manquer.

24h d’autonomie par charge

Charge rapide, 15 min pour 3h d’utilisation

4 micros pour les appels

Architecture Triport pour des basses parfaites Les moins Promo valable seulement sur le blanc

270 €, un prix totalement inédit pour le QC45 de Bose

Bose, une valeur sûre

Bose, c’est même plus qu’une valeur sûre, c’est la référence dans le domaine des casques audio grand public. Son atout maître c’est bien évidemment cette annulation du bruit. Ce n’est plus de la réduction, c’est de l’annulation tant on est complètement coupé de son environnement. Pratique dans les transports mais aussi pour profiter vraiment de sa musique. Pour la qualité audio, les bases sont celles du QC35 avec de nouvelles technologies comme l’égalisation active qui permet d’équilibrer les sons en fonction de la musique.

C’est Bose qui a inventé l’annulation de bruit sur des modèles accessibles au plus grand nombre. A ce niveau là, c’est donc les yeux fermés qu’on peut repartir avec son QC45. Au delà, les modes de connexion ainsi que l’autonomie de 24h sont très bons et témoignent de la réussite totale du modèle.