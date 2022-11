Le vélo électrique pliable Bézior X500 Pro est en promo : la montagne à vélo n’a jamais été aussi facile

Vous habitez près du Jura ou des Pyrénées et vous hésitez à reprendre le trail à vélo ? Rien de tel qu’un bon VTT électrique de montagne pour vous encourager à vous y remettre ! Mais la plupart des marques de référence sont chères. Et puis pas forcément facile de les trimballer dans votre petite voiture d’occasion… Tut tut, pas d’excuses, car meilleure-innovation.com est là pour vous dégoter les bons plans et vous remettre au sport ! En effet, la marque Bézior vient tout juste de brader son modèle X500 Pro à un tarif très très propre. Un vélo électrique tout terrain pliable extrêmement robuste, qui pourra vous emmener sans crainte en forêt ou sur les sentiers de montagnes. Zoom sur l’offre de ce superbe vélo électrique pliant pas cher !

Bon plan Bézior X500 Pro : promo + coupon

Bon alors, voilà ce qui se passe : lorsque vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous tombez sur une page affichant le Bézior X500, tout clinquant et disponible en deux coloris. Là, on constate qu’une première réduction est déjà appliquée d’office : 989,99 € plutôt que 1399,99 €, soit un écart de 410 € et donc une remise d’environ 29 %. Mais avec le coupon code -5% qui s’affiche à droite de l’écran (F7WG68), le tarif continue de diminuer, et passe à 940,49 €.

Vous réalisez donc une économie supplémentaire d’une hauteur de 49,5 €, soit un total de – 459,5 €. La réduction passe donc à -32 %. Mais… What ? Attendez… C’est pas encore fini ?! On nous dit dans l’oreillette qu’en rajoutant 10 € à votre commande, vous obtenez un porte-bagage arrière d’une valeur de 90 € ! Qu’à cela ne tienne, on ressort donc la calculette : cela veut dire qu’au lieu de payer 1489,99 € pour un Bézior X500 + un porte-bagage arrière, vous n’aurez que 950,49 € à dépenser pour l’ensemble, ce qui nous fait passer à -36 % de remise !

Que vaut le VTT pliable Bézior X500 Pro ?

Les plus La Puissance

La Compacité

La Batterie amovible

L’Autonomie Les moins La Batterie qui peut vibrer sur route accidentée

Fiche des principales caractéristiques techniques

Diamètre de roue : 26*1.95

26*1.95 Pliable : Oui

Oui Vitesses : 7

7 Freins : à disque mécanique (ZOOM) Moteur : sans balai

sans balai Puissance : 500 W (25km/h max)

500 W (25km/h max) Batterie : Lithium 48 V

Lithium 48 V Autonomie : entre 45 et 100 km

Notre avis sur le Bézior X500 Pro

Le Bézior X500 Pro est un véhicule électrique étonnant pour son rapport qualité/prix. Très peu de défauts, en effet, viennent contrebalancer sa longue liste d’avantages. Sa robustesse, qu’il doit à un alliage d’aluminium, à son système de suspension à ressort à huile et à son amortisseur à quatre barres de liaisons en font une excellente monture pour les sorties hors des routes bétonnées. Quant aux roues, elles ne sont pas en reste, puisqu’elles intègrent un dispositif anti-dérapant et anti-vibration. L’ensemble résiste ainsi très bien aux chocs.

Pour 10 € de plus, le porte-bagage est inclus (valeur initiale : 89 €)

D’autre part, le double système de freins à disques mécaniques avant et arrière déclenche la coupure automatique de l’alimentation. Il est complété par un frein de secours, lequel permet un arrêt en douceur en cas de problème. Enfin, son écran LCD de 5 pouces avec interface interactive d’une étanchéité IP54, résistant notamment à la poussière et aux éclaboussures, vous affiche en permanence les données dont vous avez besoin pour rouler : vitesse, autonomie restante, etc. Seul point noir que nous avons pu relever : si elle n’est pas bien fixée, la batterie amovible peut avoir tendance à vibrer sur les graviers et autres racines.

Enjoy !