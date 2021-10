Bon plan barre de son : Samsung HW S41T à seulement 99€

https://www.cdiscount.com/high-tech/home-cinema/samsung-hw-s41t-barre-de-son-bluetooth-2-0-cai/f-106291101-auc8806090587276.html#mpos=0|cd

Les barres de son sont le parfait complément d’un bureau ou d’un salon dans lesquels elles viennent apporter une ambiance musicale bien au-delà des simples enceintes Bluetooth. Samsung le prouve en alliant son savoir-faire à l’esthétisme dans cette barre de son HW S41T, proposée en plus avec 22 % de remise chez Cdiscount.

Barre de son Samsung HW S41T, une remise bienvenue

Pour la première fois, la barre de son Samsung descend sous le niveau des 100 euros grâce à un prix explosif proposé par Cdiscount. Proposée en Marketplace autour de 128 € sans même prendre en compte les frais de port chez d’autres vendeurs comme Amazon, Cdiscount vous la propose désormais à 99,99 € et en incluant les frais de livraison grâce à Cdiscount à volonté. C’est ainsi 22 % de remise dont vous pouvez profiter dès maintenant pour vous équiper à petit prix.

Pour la première fois sous la barre des 100 euros

Petit prix mais sans sacrifier la qualité

La qualité, on l’a tout d’abord au travers des 2 woofers et des 2 tweeters ainsi que le caisson de basses intégré. Mais la qualité ne s’arrête pas là. Ce sont tous les points qui sont travaillés comme le tissu acoustique, qui recouvre l’enceinte et qui est issu de Kvadrat, une marque danoise mondialement réputée dans ce domaine. L’optimisation logicielle y est aussi pour beaucoup. Ainsi, la barre de son s’adapte automatiquement au type de son que vous écoutez pour vous permettre une audition claire en toutes circonstances. Sport, musique, concert, émission TV ou tout simplement film, elle adapte le contenu en temps réel.

Discrète, petite mais néanmoins puissante

Une barre de son pour tous les environnements

La barre de son Samsung s’intègre partout. Avec sa couleur grise claire et sa longueur d’une soixantaine de centimètres, elle s’installe aussi bien dans une chambre que dans un salon. Surtout, sa connectivité Bluetooth rend la vie bien plus facile. Pour streamer Deezer ou Spotify, pour se connecter à votre téléviseur, il vous suffit d’une seconde. Si vous n’êtes pas convaincu par la barre de son, vous pouvez toujours découvrir les meilleurs modèles d’enceintes connectées du moment sur notre guide complet.