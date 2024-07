Cette barre de son JBL notée 4,5 étoiles profite d’une grosse promo cet été

L’excellente barre de son JBL Bar 300 profite d’une belle promo sur le site de Son-Video et chute de 399 à 249€.

Si vous cherchez à améliorer votre installation home-cinema sans avoir à acheter un kit complet d’enceintes et d’ampli, les barres de son peuvent être une bonne alternative et, coup de chance, l’excellent modèle de JBL profite actuellement d’une grosse réduction sur Son Video.com : de quoi profiter pleinement de vos films et séries préférés ou des Jeux Olympiques de Paris 2024 comme si vous étiez au stade.

La barre de son JBL Bar 300 à moins de 250€

Habituellement vendu pour 399€, la barre de son JBL Bar 300 profite en ce moment d’une réduction de 150€ et chute à 249€ ! À ce prix-là, elle est non seulement une des meilleures barre de son du marché, mais aussi un excellent rapport qualité prix.

Le site de Son-Video vous permet de :

Payer en 4 fois (pour ne pas avoir à sortir une telle somme d’un coup),

D'être entièrement remboursé dans les 15 jours si vous n'êtes pas satisfait de votre achat.

D'être livré rapidement (colis expédié dans les 24h suivant l'achat) ou aller la chercher en boutique,

De profiter de la garantie légale de 2 ans (et de l'étendre à 5 ans avec la garantie premium).

Faut-il acheter la barre de son JBL Bar 300 ?

La barre de son JBL présente de nombreuses qualités. Grâce à ses 4 haut-parleurs et ses 2 tweeters cet appareil peut délivrer une puissance de 260 W couvrant des fréquences allant de 50 à 20k Hz.

Côté connectique, vous retrouverez les principaux ports utiles à votre installation home-cinema comme le port eARC, une sortie HDMI classique, une version HDCP, un port optique et une connexion Bluetooth 5.0.

Puissance de 260 W,

Compatibilité Dolby ATMOS,

Compatibilité Chromecast, AirPlay 2, Alexa et Google Assistant.

Technologie PureVoice

Connexion Bluetooth

Connectique fournie (eARC, HDMI 4K HDR…,)

